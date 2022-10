Buchclub

Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. Die Vorstellung eines umstrittenes Buches.

Was in den Medien gezeigt wird, ist oft großer Diskussionspunkt. Viele glauben den Medien nicht mehr. Wieder andere glauben alles, was in den Medien berichtet wird. Die beiden Autoren Richard David Precht und Harald Welzer, die bereits einige Bestseller geschrieben haben, sprechen in ihrem neuen Buch "Die vierte Gewalt - Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist" ganz offen über ihre Gedanken. Dabei wurde ihr Buch zum Diskussionspunkt von sehr vielen Menschen. Doch worum geht es in dem Buch eigentlich genau?Das Buch "Die vierte Gewalt - Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist" erschien am 28. September 2022. Das Buch ist bereits Spiegel-Bestseller und auf Platz 1. Erschienen ist es im S. Fischer Verlag. Auf 288 Seiten kritisieren die beiden Autoren Precht und Welzer einige Themen in Bezug auf die Medien. Die Zentralthesen des bekannten Philosophen Richard David Precht und des Sozialpsychologen Harald Welzer sind, dass die Leitmedien überhaupt nicht mehr über die Politik berichten, sondern sie eher selbst machen. Zudem bauschen sie die Dinge, die in den sozialen Medien diskutiert werden auf und blenden die "Mehrheitsmeinung" aus. Zusätzlich orientieren sich die Macher der Leitmedien nicht mehr an der Realität. Viel mehr halten sie sich an die Meinung ihrer Kollegen. Es geht um die Frage, ob die Massenmedien vom Staat manipuliert sind und ob dies gerade dann bei den brisantesten Geschehnissen passiert. Der Leser kann eine spannende Analyse der beiden Autoren miterleben. Die Gedanken von Harald Welzer und Richard David Precht laden dazu ein, sich einmal selbst über dieses Thema weitere Gedanken zu machen.Richard David Precht ist 1964 in Solingen geboren. Der heutige Philosoph gilt als einer der profiliertesten Intellektuellen Menschen im deutschsprachigen Raum. Er arbeitet als Honorarprofessor für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Musik. Zudem lehrt er ebenfalls als Honorarprofessor für Philosophie an der Leuphana Universität in Lüneburg. Precht veröffentlichte bereits mehrere Bücher, die alle sehr gut ankamen. Harald Welzer hingegen arbeitet als Professor für Transformationsdesign an der Universität in Flensburg. Zudem gibt er auch an der ETH Zürich und der Universität St. Gallen Unterricht. Der 1958 in Bissendorf/Han geborene Soziologe und Sozialpsychologe gilt als Mensch mit scharfsinnigen Argumenten. Er veröffentlichte bereits mehrere Bücher in den Fischer Verlagen.Wer es liebt, umstrittene Meinungen zu lesen, ist bei dem Buch der beiden Autoren vollkommen richtig. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich seine eigene Meinung über "Die vierte Gewalt - Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist" zu bilden.