Zum Staffelfinale zieht «And Just Like That» noch leicht an

Quotennews

Unterdessen punktete RTLZWEI weiterhin mit neuen Folgen von «Hartz und Herzlich».



Gestern ging bei VOX die Ausstrahlung der ersten Staffel der Comedyseriezu Ende. Zuletzt war das Interesse an den neuen Episoden des «Sex and the City»-Ablegers durchgängig gesunken. In der vergangenen Woche lag die Zuschauerzahl nur noch bei 0,56 beziehungsweise 0,60 Millionen. Dies hatte magere Resultate von 2,1 sowie 2,3 Prozent zur Folge. In der Zielgruppe wuchs der Marktanteil hingegen von mäßigen 4,8 auf passable 6,0 Prozent.Die neunte Episode lief vor 0,63 Millionen Fernsehenden, was erneut einen ernüchternden Marktanteil von 2,3 Prozent zur Folge hatte. Im Anschluss wuchs die Reichweite mit der abschließenden Folge jedoch auf 0,69 Millionen Menschen. Dies entsprach einer mauen Quote von 2,7 Prozent. In der jüngeren Gruppe verfolgten zunächst 0,32 und später 0,39 Millionen Zuschauer das Geschehen. So machte die Sehbeteiligung einen Sprung von annehmbaren 5,4 auf solide 6,6 Prozent.RTLZWEI eröffnete die Primetime unterdessen mit, gestern mit einer neuen Folge aus Magdeburg. Auf dem Gesamtmarkt sank das Interesse gegenüber den Vorwochen. Die verbleibenden 0,76 Millionen Zuschauer sorgten jedoch noch immer für hohe 3,0 Prozent Marktanteil. Bei den 0,37 Millionen Jüngeren waren hohe 6,3 Prozent Marktanteil möglich. Es folgte eine Wiederholung des Formats, nun mit einer Ausgabe aus Bergheim. Bei 0,54 Millionen Interessenten wuchs der Marktanteil auf starke 3,9 Prozent. Die 0,21 Millionen Werberelevanten sicherten sich eine überzeugende Quote von 6,9 Prozent.