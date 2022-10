Plan B Entertainment sucht einen Käufer

Wirtschaft

Die Firma, die hinter dem Projekt «Blonde» steht, möchte veräußert werden.

Der «Blonde»-Produzent Plan B Entertainment ist auf der Suche nach einem neuen Partner. Das von Brad Pitt und Dede Gardner geführte Unternehmen hat Moelis & Co. mit der Suche nach einem Käufer oder potenziellen Investoren beauftragt. Das Unternehmen hat einen First-Look-Deal für TV mit Amazon Studios und einen Pakt mit MGM Studios für Filme.Plan B wurde Ende 2001 als Partnerschaft zwischen Pitt und der Schauspielerin Jennifer Aniston ins Leben gerufen, etwa vier Monate nachdem die beiden im Juli 2001 geheiratet hatten. Pitt übernahm das Unternehmen schließlich nach der Trennung des Paares im Jahr 2005.Plan B war in den letzten zwei Jahrzehnten als Label an so bekannten Filmen wie «The Departed» (2006), «The Big Short» (2015), «World War Z» und «12 Years a Slave» (2013), «Selma» (2014) und «Minari» (2020) beteiligt. Für das Fernsehen hat das Unternehmen Titel wie die HBO-Adaption von «The Normal Heart».