UCP stellt Marc Velez als Entwicklungschef ein

US-Fernsehen

Die Produktionsfirma von NBC schnappt sich auch Naketha Mattocks.

Universal Content Productions (UPC) hat sich Marc Velez als Senior Vice President und Leiter der Entwicklungsabteilung geschnappt. Darüber hinaus ist Naketha Mattocks als Senior Vice President of Drama Development zu Universal Television (UTV) gewechselt.In seiner neuen Rolle wird Velez an Jennifer Gwartz, Executive Vice President von UCP, berichten. Er wechselt von Lee Daniels Entertainment, dessen Präsident er war, zu dem Studio. Er übernimmt die Entwicklungsabteilung bei UCP von Garrett Kemble, der Anfang des Jahres eine Stelle bei den AC Studios von Anonymous Content antrat."Marc ist eine seltene Führungskraft, die unternehmerisch und kreativ ist und ein Partner für unsere Talente und Käufer", sagte Beatrice Springborn, Präsidentin von UCP und Universal International Studios. "Wir können uns glücklich schätzen, dass er unser Kreativteam leitet, das die Besten der Besten repräsentiert, während wir unser Programm weiterentwickeln und ausbauen."In ihrer neuen Rolle wird Mattocks an Vivian Cannon, Executive Vice President of Drama Development bei UTV, berichten. Sie kommt von der Familienabteilung von Netflix zu UTV, die sie 2018 ins Leben gerufen hat. "Naketha hat einen tadellosen Geschmack, hervorragende Instinkte und einen starken Hintergrund im Bereich des charaktergetriebenen Storytellings", sagte Cannon. "Wir freuen uns sehr, sie in der UTV-Familie willkommen zu heißen!"