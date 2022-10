15 Mio. zahlen für Peacock

Wirtschaft

Der Streamingdienst von NBCUniversal kann langsam bessere Zahlen vorweisen. Das liegt auch an einem Strategiewechsel.

Jeff Shell, CEO von NBCUniversal, behauptet, dass der Flaggschiff-Streamer des Medienunternehmens im dritten Quartal ein gesundes Wachstum verzeichnen konnte - dank eines starken Inhaltsangebots, einschließlich der Rückgewinnung der Day-After-Air-Rechte an Episoden von NBCU-Serien von Hulu.Shell sagte am Dienstag in einer CNBC-Sendung, dass Peacock im dritten Quartal mehr als 2 Millionen bezahlte Abonnenten hinzugewonnen hat und damit die Marke von 15 Millionen überschritten hat. Insgesamt habe Peacock jetzt 30 Millionen aktive Benutzerkonten, sagte er, was einem Anstieg von mehr als 3 Millionen im Septemberquartal entspricht. "Wenn Sie die richtigen Inhalte haben und eine breite Vertriebsplattform anbieten, werden Ihre Kunden Sie finden - und genau das tun wir mit Peacock", so Shell."Alle unsere Inhalte, die zum ersten Mal auf NBC, Bravo und unseren anderen Kanälen zu sehen sind, kommen zu Peacock , wo sie früher zu Hulu gingen", sagte Shell. "Wenn Sie also «Saturday Night Live» sehen wollen, wenn Sie «Real Housewives» sehen wollen, wenn Sie «The Voice» sehen wollen, alle unsere «Chicago»-Sendungen... all das kommt zu Peacock."