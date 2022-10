«The Masked Singer» ist wieder da!

Quotennews

Brokkoli, Werwolf, Black Mamba, Zahnfee - «The Masked Singer» ist zurück im ProSieben-Programm! Der Auftakt am Samstagabend konnte sich mehr als sehen lassen!

Der erste Abend der 7.-Staffel konnte sich mit starken Zuschauerzahlen mehr als nur sehen lassen, doch der Reihe nach. Die beliebte Primetime-Show mit den singenden Masken ist zurück und es darf endlich wieder geraten werden. Die Masken im Überblick: Die Zahnfee, der Werwolf, der Maulwurf, die Pfeife, das Walross, No Name, die Black Mamba, Goldi und der Brokkoli - so das Teilnehmerfeld. Am ersten Abend wurde musikalisch direkt ordentlich abgeliefert, "When You Believe", "Smooth Criminial", "An Angel" oder "Move in the Right Direction" lauteten nur einige der ersten performten Songs. Außerdem zeigte der Brokkoli "So What" von P!nk und mit der Performance, konnte direkt auch die erste Identität enthüllt werden.Hinter der Gemüsepflanze versteckte sich Moderatorin Katja Burkhard, die zuletzt 2021 im November bei «Schlag den Star» gegen Olivia Jones gewinnen konnte. Ihre «Masked Singer»-Reise ist also nach nur einer Show vorbei. Das Rateteam, das sich in dieser Staffel aus jeweils einem festen Juror und zwei Gast-Juroren pro Show zusammensetzt, bestand in der Auftakt-Folge aus Ruth Moschner, Linda Zervakis und Smudo. Das Trio hatte nach Brokkoli-Auftritt eher Katrin Bauerfeind, Louisa Dellert oder Sally Özcan unter Verdacht, die Zuschauer in der JoynMe-App setzten auf Désirée Nick oder eben Katja Burkhard. Nicht nur in der Rate-App lief es für ProSieben gut, auch aus Sicht der TV-Zahlen.Insgesamt wollten den Auftakt 2,42 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen, der Marktanteil von 10,3 Prozent ist ein guter Start-Wert. Vollends überzeugen konnte dann aber die Zielgruppe der 14 -bis 49-Jährigen. Mit 1,15 Millionen Umworbenen und einem starken Marktanteil von 21,2 Prozent ergab sich ein klasse Abend. Komplett gegenteiliges lässt sich über den Show-Abend bei RTL sagen. Hier wollten nur 0,76 Millionen Zuschauer die zweite Folgesehen. Der Marktanteil fiel damit auf magere 3,1 Prozent, während die Zielgruppe noch auf 4,2 Prozent und 0,23 Millionen Werberelevante kam. Das Show-Duell am Samstag scheint also auch schon für nächste Woche vorentschieden.