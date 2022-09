«Gefragt  Gejagt» mit Eventwoche zum Staffelende

TV-News

Mitte Oktober läuft die Sendung nach dem Spielprinzip „Allein gegen Alle“ ab.

Aktuell und noch bis einschließlich 14. Oktober ist Alexander Bommes mit seiner Quizsendungim Vorabendprogramm im Ersten zu sehen. Seit Juni verzeichnete das Format, das von ITV Studios Germany produziert wird, sehr gute Zuschauerzahlen. Im Schnitt sehen die 50-minütigen Ausgaben 2,20 Millionen Zuschauer, was dem Ersten im werktäglichen Programm hohe Marktanteile von 15,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen beschert. Für die Sendewoche nach den regulären Ausgaben, zwischen dem 17. und 21. Oktober hat sich Das Erste einen kleinen Twist für die Sendung – ehe Kai Pflaume mit «Wer weiß denn sowas?» am 24. Oktober übernimmt.Dann kommt es zum Spielmodus, der an den britischen Ableger «Beat the Chasers» der Original-Sendung «The Chase» angelehnt ist. Statt eines Rateteams, das gegen einen Jäger antritt, müssen die Kandidaten in dieser Woche einzeln gegen bis zu fünf Jäger spielen. In Runde eins müssen bis zu fünf Multiple Choice-Fragen beantwortet werden. Mit dem erspielten Betrag haben es die Kandidaten dann in Runde zwei selbst in der Hand, gegen wie viele Jäger sie quizzen wollen. Je höher sie die Gewinnstufe wählen, desto mehr Mitglieder der Quiz-Elite kommen zum Einsatz und desto geringer ist der Zeitvorsprung für die Kandidaten.„Jedes Mitglied unserer Quiz-Elite allein ist ja schon furchteinflößend, aber die Jagd auf alle zusammen wird für unsere Kandidatinnen und Kandidaten eine nie dagewesene Herausforderung“, verspricht Moderator Alexander Bommes. «Gefragt – Gejagt» ist täglich im Ersten um 18:00 Uhr zu sehen.