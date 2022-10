Leonine schnappt sich gebrueder beetz

Wirtschaft

Das Unternehmen wird mit Christian und Reinhardt Beetz noch ein weiteres Stückchen größer.

Der Medienkonzern Leonine Studios wächst. Mit gebrueder beetz Filmproduktion GmbH & Co. KG hat sich das Konglomerat eine weitere Produktionsschmiede unter die Nägel gerissen. Bereits zum 4. Oktober hat man die 50 Prozent Kontrollmehrheit übernommen, außerdem besteht das Recht zur Übernahme der übrigen Hälfte. An der gebrueder beetz Filmproduktion Lüneburg GmbH werden direkt 100 Prozent der Anteile übernommen. Die gebrueder beetz Filmproduktionsgruppe zählt zu den renommiertesten Produktionshäusern im deutschsprachigen Raum. Sie produziert national und international gefeierte, vielfach preisgekrönte Dokumentarfilme und -serien verschiedener Genres für Kino, TV und Streaming.Fred Kogel, CEO der LEONINE Studios, kommentiert: „Mit der gebrueder beetz Filmproduktionsgruppe haben wir uns im Dokumentar-Bereich mit dem profiliertesten Produktionsunternehmen Deutschlands verstärkt. Die neue Aufstellung eröffnet uns gemeinsam mit dem herausragenden Team der gebrueder beetz Filmproduktion eine Vielzahl an Möglichkeiten, am starken nationalen und internationalen Marktwachstum im Dokumentationsbereich zu partizipieren. Hier werden wir in eigene High-End-IPs mit internationalem Auswertungspotenzial und in die Entwicklung eigener Stoffe investieren. Christian und Reinhardt Beetz sind Vordenker und bekannt für ihre wegweisenden hochwertigen Produktionen, die auch regelmäßig international reüssieren und Preise gewinnen. Die inhaltliche Ausrichtung passt hervorragend zum Premium Content Anspruch von LEONINE. Wir freuen uns außerordentlich, Christian und Reinhardt als zwei der besten kreativen Köpfe zusammen mit ihrem Team willkommen zu heißen.“Christian und Reinhardt Beetz, Geschäftsführer der gebrueder beetz Filmproduktion: „Der internationale Dokumentarfilm im Prime-Segment steht vor großen Herausforderungen. Die Ansprüche an die Produktionen haben sich vervielfacht und der Markt hat sich stark internationalisiert. Das globale Publikum erwartet erstklassige und hochwertige Dokumentarfilme. Um aus Deutschland heraus weiterhin für den weltweiten Markt zu arbeiten, braucht es einen starken Partner. Unter dem Dach von LEONINE Studios eröffnen sich uns eine Vielzahl spannender Chancen, nationale und vor allem auch internationale Kooperationen und Koproduktionen umzusetzen. Wir konzentrieren uns darauf, unser Slate an High-End Dokumentationen im Film- und Serienbereich mit einem globalen Bezug weiter auszubauen und intensivieren damit unsere langjährig bestehenden Partnerschaften mit Sendern, Streamern und Vertrieben.“