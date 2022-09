Samantha Bee arbeitet an einer Kinder-Sketch-Show

US-Fernsehen

Das Projekt wird mit der Firma Sinking Ship Entertainment umgesetzt.

Samantha Bees und Kristen Evermans Produktionsfirma Swimsuit Competition schließt sich mit Sinking Ship Entertainment zusammen, um eine Sketch-Comedy-Serie für Kinder zu produzieren. Unter dem Titelsoll die Serie einen ähnlichen Stil haben wie Sketch-Serien für Erwachsene wie «I Think You Should Leave» und «Key and Peele», in denen jedoch Erwachsene nur in Nebenrollen auftreten. Die Show stammt von der Produzentin, Regisseurin und Autorin Allana Harkin. Das Projekt wird auf der MIPCOM 2022 vorgestellt."Die elfjährige Samantha Bee ist gerade so rot geworden, dass sie von ihrem Bananensitz-Fahrrad gefallen ist", sagte Bee. "Außerdem hätte sie für eine Show wie diese getötet." Harkin arbeitete zuvor mit Bee an deren TBS-Serie «Full Frontal with Samantha Bee». Sie war Co-Executive Producer der Serie sowie Regisseurin und Autorin. Sie stand auch als Korrespondentin vor der Kamera."Mit «Best Day Ever» wollen wir eine dynamische Sketch-Comedy-Serie machen, die Kindern Freude bereitet, ihre Neugierde weckt und sie vor allem zum Lachen bringt", fügte J.J. Johnson, Partner und Executive Producer bei Sinking Ship Entertainment, hinzu. "Wir sind begeistert, mit Allana, Samantha und Kristen zusammenzuarbeiten, urkomischen und talentierten Frauen, die einst urkomische und talentierte Kinder waren."