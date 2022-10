Quotencheck

Die Neuauflage des japanischen Mangas erreichte bei ProSieben Maxx am Freitagabend stabile Zuschauerzahlen.

Bereits in den Jahren 1967 und 1968 brachte der japanische Zeichner Osamu Tezuka die Manga-Serie «Dororo» auf den Markt, kurze Zeit später folgte eine Animie-Serie. Im Jahr 2019 folgte die Neuauflage, die von den Studios MAPPA und Tezuka Productions unter der Regie von Kazuhiro Furuhashi für die Fernsehstation Tokyo MX produziert wurde. Das Drehbuch stammte von Yasuko Kobayashi.Beim Fernsehsender ProSieben Maxx erfolgte in diesem Sommer die deutsche Free-TV-Premiere. Die Fernsehstation startete am Freitag, den 8. Juli, um 22.20 Uhr die Serie. 0,13 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren waren dabei, der Marktanteil lag bei 0,6 Prozent. Es sahen zwar nur 70.000 junge Menschen zu, allerdings wurden Maxx-Verhältnisse solide 1,4 Prozent Marktanteil erzielt. Eine halbe Stunde später stieg das Interesse auf 0,14 Millionen, der Marktanteil kletterte auf 0,8 Prozent. Mit 0,09 Millionen aus der Zielgruppe wurden saganhafte 2,1 Prozent Marktanteil erzielt.In der zweiten Woche startete «Dororo» mit 0,13 Millionen Fernsehzuschauer in den Abend, die japanische Serie sicherte sich 0,7 Prozent. In der Zuschauerschaft der jungen Menschen waren 0,10 Millionen dabei, der Marktanteil belief sich auf 2,5 Prozent. Um 22.55 Uhr wurde die insgesamt vierte Folge über den Sender geschickt, ProSieben Maxx freute sich über 0,12 Millionen und 0,7 Prozent. 0,09 Millionen Zuseher bedeuteten 2,3 Prozent.Am 22. Juli wurden neue Bestwerte bei den Werberelevanten erreicht: Die Serie kam auf 2,8 und 3,0 Prozent. Doch bereits Ende Juli sah es dann doch nicht mehr so toll aus: Lediglich 1,2 und 1,5 Prozent Marktanteil wurden errechnet. Beim Gesamtpublikum rutschte man am 29. Juli das einzige Mal unter die 100.000-Marke und musste sich mit 0,09 Millionen Zusehern zufriedengeben.Richtig gut sah es am 26. August aus, denn damals wurden 0,16 und 0,18 Millionen Zuschauer registriert, der Gesamtmarktanteil belief sich auf 0,9 und 1,2 Prozent. Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) verbuchte 0,12 und 0,14 Millionen Zuschauer, sodass die japanische Produktion auf 3,0 und 4,1 Prozent Marktanteil kam.Das Werk aus Fernost verzeichnete eine gute Staffel. Die 24 Folgen aus der ersten Runde sicherten sich im Durchschnitt 0,14 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, das bedeutete einen guten Marktanteil von 0,8 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen wurden 0,10 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil belief sich auf starke 2,5 Prozent.