Discovery bleibt Familie Katzenberger treu

TV-News

Nur wenige Monate nach dem Start von «Katzenberger @Work – Gülle statt Glamour» startet ein weiteres Format.

Während das Format «Katzenberger @Work – Gülle statt Glamour» zunächst bei Discovery+ zu sehen war und dann bei den Discovery-Sendern zur Verfügung gestellt wurde, wird das bei Schwester Jenny Frankhauser anders sein. Das Paar Jenny und Steffen werden Eltern und die Zuschauer von TLC können ab November daran teilhaben.Die neue Reality-Showstartet am Mittwoch, den 9. November, um 20.15 Uhr. Genaue Inhalte nannte der Fernsehsender nicht. Dafür teilte man allerdings noch einmal mit, dass auch die Katzenberger-Doku seit 28. September bei dem Fernsehsender zu sehen sein wird. Demzufolge wird über Monate der Sendeplatz mit den beiden Schwestern bespielt.Bereits am Samstag, den 8. Oktober, geht um 22.15 Uhr die neue Reiheweiter. Zehn neue Folgen hat man eingeplant. Langzeitarbeitslose, die dringend einen Job brauchen, Singles, die nach einer Beziehung suchen und andere gutgläubige User sind für Internet-Betrüger oft leichte Beute, wie der Sender mitteilt.Am Dienstag darauf dürfen sich die Zuschauer auffreuen. Die neue Sendung, in der die Teilnehmer von «Dating ohne Grenzen» dabei sind, wird in 14 Folgen zeigen, ob die Kandidaten einen Partner finden. In der Doku-Serie versucht das Sextett sich in der Welt des Online-Datings zurechtzufinden, Rückschläge tapfer hinzunehmen und lernen sich auf ein Neues auf eine ernsthafte Partnerschaft einzulassen.