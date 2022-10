DMAX geht auf den Bau

TV-News

Gleich 20 Episoden von «Helden der Baustelle» strahlt der Warner-Bros.-Discovery-Sender DMAX ab Mitte Oktober aus.

Der Fernsehsender DMAX setzt ab Montag, den 17. Oktober, um 19.15 Uhr auf. In den insgesamt 20 Episoden, die man am Vorabend zeigt, werden der Bau von Erlebnisbäder und Stahlfachwerkbrücken gezeigt. Die Bauwirtschaft hat gut zu tun: Im Jahr 2019 wurde damit 350 Milliarden Euro umgesetzt. Gezeigt wird unter anderem der Bau des Schwimmbads in Würzburg, das inzwischen zum Sanierungsfall . Neugierige können nachschauen, was die Handwerker an der Montage der Fliesen falsch machten.Schon am Dienstag, den 18. Oktober, um 21.15 Uhr wirdserviert. Die DMAX-Produktion stellt Mike Hall vor. Der Autoliebhaber hat im Laufe der letzten 40 Jahre in der kanadischen Provinz British Columbia mehr als 400 Oldtimer angesammelt. Ab 1. November wird indienstags um 22.15 Uhr auf die Tätowierer-Szene geschaut. Randy Engelhard steht mit seinem Studio im Mittelpunkt, das er in Zwickau betreibt.Zwölf neue Folgen strahlt die Fernsehstation für Männer ab den 27. Oktober 20.15 Uhr vonaus. Jeder Arbeitstag ist für Andreas, Piet und Marten auch ein Abenteuer, mit Freundschaften fürs ganze Leben. DMAX geht mit den Königen der Autobahn auf große Fahrt quer durch Europa, von Rostock bis Mailand.