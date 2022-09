«Second Move Kills»: RTL+ verbrachte fünf Jahre mit Jens Spahn

TV-News

Die Doku-Serie ist ein tiefer Einblick in das Politikgeschäft und zugleich ein vielschichtiges Porträt des ehemaligen Gesundheitsministers.

Karl Lauterbach wird in seiner nicht enden wollenden Medienpräsenz nicht müde zu betonen, dass er seine Arbeit gänzlich anders als sein Vorgänger als Leiter des Bundesgesundheitsministeriums ausführt. Dieser Vorgänger, CDU-Politiker Jens Spahn, der selbst aktuell immer häufiger im Fernsehen auftritt (demnächst ist er beispielsweise Gast bei «Chez Krömer»), ist nun Gegenstand einer neunteiligen Doku-Serie, die ab 2. November beim Streamingdienst RTL+ erscheint., so der Titel der Reihe, stammt von Dokumentarfilmer und Grimme-Preisträger Aljoscha Pause, der ein Portrait von Spahn erzählt, das hinter die öffentliche Person des Spitzenpolitikers blickt.Pause begleitete Spahn durch die Pandemie, hinter die Kulissen, in Krisensitzungen, bei Auslandsreisen nach Rom sowie nach Brüssel oder Paris. Auch soll Spahns Aufstieg zum zwischenzeitlich beliebtesten Politiker Deutschlands und dessen anschließenden, fast beispiellosen Absturz in der öffentlichen Gunst nachgezeichnet werden. RTL+ verspricht zudem „exklusive Einblicke“ in die Zeit, bevor er Gesundheitsminister wurde, und auch in sein Privatleben.Auch Spahns Haltung zur Kirche und deren Umgang mit Homosexualität werden thematisiert. Neben Jens Spahn kommen in den neun einstündigen Folgen sowohl Weggefährten und Politiker wie unter anderem Annegret Kramp-Karrenbauer, Armin Laschet, Wolfgang Schäuble, Friedrich Merz und Kevin Kühnert, die aktuellen Bundesminister Annalena Baerbock und Karl Lauterbach sowie Journalist wie Eva Quadbeck, Markus Feldenkirchen, Hajo Schumacher, Stefan Niggemeier und Robin Alexander zu Wort.