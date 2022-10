MetFilm kauft britischen Verleiher

Wirtschaft

Damit möchte sich die private Filmschule breiter aufstellen. Das Unternehmen hat bereits jetzt zahlreiche Beteiligungen.

MetFilm expandiert mit der Übernahme der britischen Verleihfirma Republic Film Distribution in den Vertrieb. Republic, das von dem ehemaligen Icon Films-Manager Zak Brilliant geleitet wird, wird in MetFilm Distribution umbenannt. Brilliant wird die Leitung des MetFilm-Vertriebs und des MetFilm-Verkaufs übernehmen und mit dem bestehenden Verkaufsteam, bestehend aus Mitch Clare, Jenny Bohnhoff und Ella Pham, zusammenarbeiten. Das Unternehmen plant bereits, seine Mitarbeiterzahl zu erhöhen.MetFilm Distribution will jährlich sechs bis acht Titel veröffentlichen. Die Filme, die MetFilm vertreibt, werden einen starken Fokus auf Kinofilme haben. Den Anfang macht im November der Film «A Bunch of Amateurs» von Kim Hopkins, der den Publikumspreis des Sheffield DocFest gewann. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Zak", sagte der Leiter der MetFilm-Produktion Stew le Maréchal. "Er bringt eine Fülle von Erfahrungen mit und war die perfekte Person, um uns beim Ausbau der Organisation zu helfen. Dieser Schritt diversifiziert unser Portfolio und ermöglicht es uns, flexibler auf den sich ständig verändernden Markt zu reagieren."Zak Brilliant sagte: "Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Jonny, Stew und dem gesamten Team von Met diese aufregende Expansion ihrer britischen und internationalen Aktivitäten zu leiten. Ihr Engagement für großartiges Storytelling durch Produktion und Vertrieb deckt sich perfekt mit meiner Vision von einem dynamischen, kooperativen und mutigen britischen Vertriebsunternehmen, das den britischen Film und das Beste des Weltkinos unterstützt. MetFilm Sales hat sich mit fantastischen Titeln wie «The Reason I Jump» und «Misha & the Wolves» schnell als führend im Bereich der ungeschriebenen Filme etabliert, etwas, das ich weiter ausbauen und gleichzeitig Synergien innerhalb der MetFilm Group ausloten möchte."