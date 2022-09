Europapokal: RTL zeigt erneut 1. FC Köln im Free-TV

TV-News

Auch der FC Schalke 04 findet seinen Weg ins Hauptprogramm des Kölner Senders.

Nach einer grandiosen K.O.-Runde mit Eintracht Frankfurt in diesem Frühjahr ist bislang auch die neue Europapokal-Saison ein voller Erfolg für RTL . Zwar blieb man mit dem Play-off-Hinspiel der UEFA Conference League zwischen dem 1. FC Köln und Fehérvár FC im einstelligen Quoten-Bereich in der Zielgruppe, doch der erste Spieltag der Gruppenphase der UEFA Europa League zwischen dem SC Freiburg und Qarabag bescherte RTL mehr als drei Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von bis zu 15,1 Prozent. In der zweiten Europapokal-Woche setzte der Kölner Sender auf die Conference-Leauge-Partie des stadtansässigen FC gegen FC Slovácko, die nicht ganz mit den Freiburg-Quoten mithalten konnten, aber dennoch anschauliche 14,3 Prozent ermöglichte.Nun hat RTL für die kommenden Woche die Partie ausgewählt, die im Free-TV zu sehen sein wird. Die Wahl fiel erneut auf den 1. FC Köln, der am 6. Oktober um 21:00 Uhr gegen FK Partizan antritt. Alle anderen deutschen Vereine, die in der UEFA Europa League an den Start gehen, sind derweil beim Streamingdienst RTL+ zu sehen, darunter das Spiel des SC Freiburg gegen FC Nantes sowie Union Berlins Auftritt bei Malmö FF.Ende des Monats, am 27. Oktober – es ist der fünfte Spieltag der Gruppenphase –, zeigt RTL dann erneut den SC Freiburg im Free-TV. An jenem Donnerstag empfängt die Elf von Trainer Christian Streich den griechischen Vertreter Olympiakos Piräus. Im Anschluss daran wird ein weitere Bundesligist bei RTL zu sehen sein, allerdings nicht live in Aktion. Vielmehr zeigt der Privatsender in der Nacht auf Freitag um 0:45 Uhr die erste Folge der RTL+-Doku. Die sechsteilige Doku-Reihe soll ein Vorgeschmack auf den Freitagabend, 28. Oktober, sein, wenn Nitro alle sechs Folgen ab 19:04 Uhr am Stück sendet ( Quotenmeter berichtete ).