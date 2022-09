Kabel Eins setzt im Oktober wieder auf US-Serien am Samstagabend

TV-News

Nach dem Ende von «Die geheime Welt» füllen «9-1-1 Lone Star» und «Navy CIS: L.A.» die Primetime.

In der aktuellen TV-Saison hat Kabel Eins den Samstagabend zu einer weiteren Primetime-Schiene mit eigenproduzierten Sendungen entwickelt. Am 27. August debütierte beispielsweise die Reportage «50 Jahre Ballermann», in den Wochen danach und noch bis 8. Oktober setzt die Unterföhringer TV-Station auf «Die geheime Welt…». Die Ergebnisse sind bislang sehr schwankend und reichen von zuletzt sehr guten 5,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bis runter auf magere 2,6 Prozent. Mitte Oktober wird mit den Eigenproduktionen am Samstag vorerst Schluss sein, auch wenn Kabel Eins noch die Doku-Reihe «Unsere Bundeswehr» in der Hinterhand hält.Ab dem 15. Oktober füllt Kabel Eins die Primetime zunächst aber mit US-Serien, also jener Programmfarbe, die vor dem Strategiewechsel präsent war. Um 20:15 Uhr zeigt man zunächst eine Doppelfolge von, man wiederholt die erste Staffel, die im Frühjahr 2021 bei ProSieben ihre Free-TV-Premiere feierte. Damals war der Erfolg aber überschaubar. Am Mittwochabend generierte die Serie lediglich 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.Kabel Eins setzt seine Samstag-Primetime ab 22:20 Uhr mitfort, von der Krimireihe wird die neunte Staffel ausgestrahlt. Sat.1 zeigte die Staffel, in der Chris O'Donnell und LL Cool J die Hauptrollen spielen, vor vier Jahren. Für Kabel Eins ist die Ausstrahlung der neunten Staffel eine Senderpremiere.