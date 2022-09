Führen alle Wege nach Rom?

Soap-Check

Bei «Dahoam is Dahoam» beginnt die Jubiläumswoche. Dort macht man sich selbst am Nationalfeiertag auf die Reise nach Italien.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Hendrik verpasst zwei Anrufe von Joe und Sam. Er versucht Annemarie zu einem späteren Videocall mit seinen Jungs zu überreden. Doch sie stellt sich nicht nur stur, sondern meint Hendrik habe kein Interesse mehr an seinen Söhnen. Sie droht unterschwellig, den Kontakt abzubrechen - Hendrik ist geschockt! Sandra vertritt Kerstin Prenz und muss sich den Respekt der Kollegen erkämpfen. Als Mathias auf die Wache kommt, weil sein Auto abgeschleppt wurde, steht ihm Sandra gegenüber. Doch anstatt zu streiten lächeln sie sich an. Amelie erkennt, dass sie verloren hat und zeigt leichte Reue. Für Charlotte bedeutet der Verlust des Hotels: Sie braucht dringend Arbeit. Philip fühlt sich in ihrer Schuld und will ihr helfen, was bei Charlotte wie flirten ankommt. Simon und Birgit wird klar: Die Wirtschaftskonferenz ist nicht zu halten. Birgit entscheidet sich für die Absage, womit auch ihr Job wegfällt. Gunter ist beeindruckt davon und bietet Brigit den Job als stellvertretende Geschäftsführerin an – die Stelle auf die Simon gehofft hat.Als Gerry André zu einem Arzttermin fährt, muss er einem Tier ausweichen und lenkt das Auto gegen einen Stein. Da kein größerer Schaden entstanden ist und André Helene nicht weiter verunsichern will, nimmt er die Schuld zunächst auf sich. Doch Andrés Notlüge fliegt auf und Helene macht ihm ein Geständnis. Josie weicht Pauls Kuss überfordert aus und versucht, sich vor Leon nichts anmerken zu lassen. Auch sich selbst redet Josie ein, dass alles in Ordnung ist und sie unterdrückt ihre Gefühle für Paul. Doch Paul will nicht lockerlassen und fordert ein klärendes Gespräch über ihren Kuss. Denn er hat gespürt, dass Josie ihn noch liebt. Da die Schwarzbachs in Roberts Augen berechnende Geschäftsleute sind und er ihnen nicht trauen kann, erteilt er ihnen eine Absage. Obwohl der Verkauf des Ostflügels somit auf Eis gelegt werden muss, will Alexandra nicht aufgeben. Über Alfons findet Alexandra eine Schwachstelle aus Roberts Kindheit, welche sie nutzen will, um Robert von ihrem Geschäftsplan zu überzeugen. Als Alfons und Hildegard von dem Tod des Künstlers Finn Börquist erfahren, wollen sie einen neuen Versuch unternehmen und André die Wahrheit über das von ihm ersteigerte Bild sagen. Doch André glaubt den Sonnbichlers erneut kein Wort und will sich lieber auf den Weiterverkauf des nun posthum wertvollen Bildes konzentrieren.Katharina ist erleichtert, durch die Reise zum Papst etwas Abstand zu Severin zu bekommen. Hat sie sich zu früh gefreut? Christian wacht derweil nach einer feuchtfröhlichen Nacht als blinder Passagier im Bus auf. Führen ihn nun alle Wege nach Rom? Dann bleibt Bus in einem kleinen italienischen Bergdorf liegen. Kann Christian hier das nötige Ersatzteil auftreiben oder war es das mit der Reise?Aus Angst um seine Gesundheit verschafft sich Bambi heimlich eine MRT-Untersuchung im Krankenhaus. Dort wartet ein lebensverändernder Schock auf ihn. Als Cecilia Theo bei der Konzertorganisation hilft, landen sie in einer verfänglichen Situation und das ausgerechnet vor Monikas Augen. Ute beschließt, den Trickbetrüger nicht davonkommen zu lassen und findet tatsächlich eine Spur, doch der Betrüger hat noch eine letzte Überraschung parat.Nathalie gerät in eine emotionale Zwickmühle. Gieses Angebot hat einen hohen Preis. Gerade als Imani glaubt, keine Chance auf Fairness bei Dr. Bach zu haben, macht der einen überraschenden Schritt auf sie zu. Henning hat die perfekte Verwendung für den fehlgekauften Champagner. Allerdings hat er dabei ein entscheidendes Detail nicht bedacht.Tuner lässt sich von Moritz, Luis und Jonas überreden, seinen Geburtstag zu feiern. Während er von einem kleinen Get-together ausgeht, planen die Jungs groß. Yvonne ist wenig begeistert, dass Gerner an ihrem letzten gemeinsamen Tag immer noch arbeitet. Sie fordert Pärchenzeit ein, doch wie sie diese gestalten, steht noch zur Debatte.Mo steigert sich immer mehr in seine Eifersucht hinein. Er hat den Eindruck, dass Beasty sich an Jill ranmacht und gar nicht schnell genug bei ihr landen kann. Dabei beteuert Beasty immer wieder, dass das absolut nicht der Fall ist. Bei Mo findet er damit allerdings kein Gehör. Auch Hannes schafft es trotz mehrerer Gesprächsversuche nicht, die Situation zu entspannen. Als Mo dann auch noch mitbekommt, wie Beasty Oskar berichtet, dass er heute etwas Ultra-Romantisches für Jill vorbereitet, rastet er aus. Doch was steckt wirklich hinter Beastys Bemühungen?Am Tag der Sorgerechtsentscheidung liegen bei Basti und Paula die Nerven blank. Obwohl Sina und Noah vor Gericht deutlich machen, wie gerne sie bei ihren Pflegeeltern leben möchten, bleibt die Richterin skeptisch. Die Beobachtungen des Jugendamts zeichnen – bei aller Sympathie für Basti und Paula – das Bild eines mit drei Kindern überforderten Paares. Paula befürchtet schon das Schlimmste, als es Basti durch einen flammenden Appell gelingt, das Ruder herumzureißen. Ihnen wird doch noch das Sorgerecht für alle drei Kinder zugesprochen. Am Abend feiert die kleine Familie überglücklich ihre Wiedervereinigung. Dabei kommt es zu einem verwirrenden Moment zwischen Basti und Paula.