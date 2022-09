Spotify verkauft jetzt Hörbücher

Vermischtes

Damit tritt man unter anderem gegen Dienste wie Amazon an.

Spotify will Audible, Amazons marktführendem Marktplatz für Hörbücher, einen Strich durch die Rechnung machen. Seit Dienstag können Spotify-Nutzer in den USA mehr als 300.000 Hörbuchtitel von großen Verlagen wie Penguin Random House, Hachette Book Group und Simon & Schuster sowie von einzelnen Autoren kaufen und anhören. Neben den Spotify-Funktionen für Musik und Podcasts führt der Streamer eine neue Benutzeroberfläche ein, die speziell für das Hören von Hörbüchern entwickelt wurde.Zum Start verkauft Spotify Hörbücher à la carte, ohne jegliche Werbung. Laut Nir Zicherman, VP und Global Head of Audiobooks and Gated Content bei Spotify, prüft das Unternehmen jedoch neue Geschäftsmodelle, die Abonnements oder werbegestützte Formate umfassen könnten. Spotify plant, den Verkauf von Hörbüchern nach dem Debüt in den USA in weiteren Märkten einzuführen. Und obwohl Spotify keine exklusiven Hörbücher anbietet, werde auch das geprüft, so Zicherman."Wir haben immer daran geglaubt, dass das Potenzial von Audio grenzenlos ist, und haben schon seit einiger Zeit gesagt, dass unser Ziel darin besteht, das Komplettpaket für jedermanns Hörbedürfnisse zu sein", so Zicherman in einer Erklärung. "Hörbücher werden als nächstes ins Spiel kommen, weil wir hier einen großen unerschlossenen Markt sehen." Nach Schätzungen von Spotify machen Hörbücher nur einen Anteil von 6 bis 7 Prozent am gesamten Buchmarkt aus, aber die Kategorie wächst jährlich um 20 Prozent.