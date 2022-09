Primetime-Check

Wie erfolgreich war «TV total» bei ProSieben? Punkteten «Die Wollnys» bei RTLZWEI?

undwaren die Top-Shows am Mittwoch, die 5,51 und 4,56 Millionen Zuschauer erreichten. Die Formate sicherten sich 22,1 und 21,8 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den jungen Menschen wurden starke 18,1 und 15,9 Prozent erzielt. Das Erste startete mit demdurch, der 5,53 Millionen Zuseher fesselte und auf 21,8 Prozent Marktanteil kam. 1,11 Millionen junge Menschen bedeuteten 18,7 Prozent. Die blaue Eins holte mitlediglich 2,89 Millionen Zuschauer sowie 11,6 Prozent bei allen und 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Info-Schiene, bestehend aus(1,88 Millionen) und(2,05 Millionen) sicherte sich 9,1 und 12,3 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 4,0 respektive 7,9 Prozent ausgewertet.startete bei Sat.1 mit nur 1,12 Millionen Zuschauern und fuhr aber 10,1 Prozent in der Zielgruppe ein. RTL holte mit1,62 Millionen sowie 12,4 Prozent bei den Werberelevanten. Die ProSieben-Showfuhr 12,2 Prozent bei den jungen Menschen ein, insgesamt wurden 1,20 Millionen gemessen.sahen 0,42 Millionen, in der Zielgruppe waren 4,6 Prozent möglich.Drei neue-Ausgaben sicherten sich 0,44, 0,43 und 0,41 Millionen Zuschauer bei VOX, in der Zielgruppe wurden 2,7, 3,4 und 4,5 Prozent ermittelt. Eine Doppelfolge vonkam bei 0,73 sowie 0,82 Millionen Zusehern an, bei den Umworbenen wurden 4,2 und 5,3 Prozent gemessen. Kabel Eins setzte auf das Oscar-prämierte Werk, die Arbeit von Clint Eastwood überzeugte 0,49 Millionen Zuschauer. Der Film mit Hilary Swank sicherte sich lediglich 3,6 Prozent in der Zielgruppe.