«Chicago Med»: Zwei Darsteller verlassen die Serie

US-Fernsehen

Yaya DaCosta kehrt in einer wiederkehrenden Rolle zum Cast zurück.

Es gibt Veränderungen im Gaffney Chicago Medical Center. Sowohl Guy Lockard als auch Sarah Rafferty, die Dr. Dylan Scott bzw. Dr. Pamela Blake darstellten, verlassen die NBC-Serie. Außerdem kehrt Yaya DaCosta, die die Serie 2021 nach sechs Staffeln verließ, als April Sexton zurück.In der Premiere von Staffel acht entschied sich Dylan, seinen Job im Krankenhaus aufzugeben, nachdem Jo (Riley Voelkel), eine Undercover-Polizistin, mit der er in der letzten Staffel eine Liebesbeziehung eingegangen war, in der Notaufnahme gestorben war. Die Co-Drehbuchautoren Andrew Schneider und Diane Frolov bestätigten seinen Ausstieg."Im Moment haben wir den Handlungsbogen seiner Geschichte abgeschlossen, also verlässt er uns im Moment, aber wir haben Leute, die gehen und wir haben welche, die zurückkommen. Wir lassen diese Tür offen", sagte Frolov dem US-Branchendienst ‚Variety‘. Schneider fügte hinzu, "Wir lieben Guy. Er hat einen großartigen Job gemacht und es war wunderbar, mit ihm zu arbeiten. Aber der Eckpfeiler seiner Figur war ein Arzt, der ein Polizist war und seiner Vergangenheit nicht entkommen konnte – das wird in der ersten Folge sehr deutlich. Aber Guy ist so gut und war ein so wunderbarer Charakter, dass wir ihn gerne in der Zukunft zurückbringen würden."