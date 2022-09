RTL holt «Dirty Dancing»-Geburtstag im Oktober nach

TV-News

Eigentlich hätte die Sendung über den Tanzfilm im September ausgestrahlt werden sollen, doch die Basketball-EM wirbelte das Programm durcheinander.

Der legendäre Kinofilmfeierte im Oktober 1987 in Deutschland seine Premiere. RTL möchte das 35-jährige Jubiläum mit einer eigenen Fernsehsendung feiern, die am Samstag, den 15. Oktober, um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden soll. Ursprünglich war die Sendungfür den 17. September geplant gewesen, doch RTL entschied sich in der Woche kurzfristig die Basketball-EM auszustrahlen, weswegen «Lego Masters» kurzerhand von Freitag auf Samstag verlegt wurde und so die «Dirty Dancing»-Show aus dem Programm drängte.Moderiert wird die Sendung von Janin Ullmann, in diesem Jahr die Zweitplatzierte der RTL-Sendung «Let’s Dance», die Rebecca Mir, Vanessa Mai und Joachim Llambi zu Gast hat. Zusammen schwelgen sie bei Filmausschnitten in persönlichen Erinnerungen und stellen in abwechslungsreichen Spielen ihr Filmwissen unter Beweis. Jeanette Biedermann und DJ Ötzi werden zudem als Showacts auf der Bühne stehen. Tags darauf strahlt RTL den Film am Sonntagabend zur besten Sendezeit im „RTL Eventkino“ aus.RTL hat darüber hinaus für den Donnerstag, 20. Oktober, um 20:15 Uhr eine Sonderausgabe vonangekündigt, die den Titel „Inside Supermarkt“ trägt. Darin sollen die Abläufe hinter den Kulissen eines Supermarktes beleuchtet werden. Beispielsweise geht es um die Fragen, wie das Gemüse vom Feld ins Regal komm, oder was nachts im Supermarkt passiert. Für die neue Verbraucher-Doku «stern TV Inside» wirft Journalist Stefan Uhl einen Blick hinter die Kulissen von ALDI (Nord), Edeka, Netto, Penny, Dr. Oetker oder Rügenwalder Mühle.