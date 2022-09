«Scanners» wird bei HBO entwickelt

US-Fernsehen

David Cronenberg ist als Produzent für die neue Serie verantwortlich.

Eine Serienversion des David Cronenberg-Filmsist bei HBO in Entwicklung. «Scanners» wurde ursprünglich 1981 veröffentlicht. Der Film handelt von einem Mann, der entdeckt, dass er einer von 237 "Scannern" ist – Menschen mit unglaublichen übersinnlichen Kräften –, nachdem er von einem privaten Militärunternehmen rekrutiert wurde, um einen bösen Scanner namens Revok (Michael Ironside) aufzuhalten.In der offiziellen Beschreibung heißt es, dass die Serie "in der verblüffenden Welt von David Cronenbergs bahnbrechendem Film spielt. Verfolgt von unerbittlichen Agenten mit unvorstellbaren Kräften, müssen zwei Frauen, die am Rande der modernen Gesellschaft leben, lernen, zusammenzuarbeiten, um eine riesige Verschwörung zu stürzen, die entschlossen ist, sie zu Fall zu bringen."William Bridges wird bei der Serie als Autor, ausführender Produzent und Showrunner fungieren. Yann Demange wird über Wayward Films Regie führen und die Produktion übernehmen. Cronenberg, der den Originalfilm geschrieben und inszeniert hat, wird als ausführender Produzent fungieren. Michael Ellenberg und Lindsey Springer werden im Auftrag von Media Res Studio als ausführende Produzenten tätig sein. Meredith Duff und Sarah Sullivan von Wayward Films werden ebenfalls als ausführende Produzenten an Bord sein, zusammen mit René Malo und Fanny-Laure Malo, Pierre David, Clark Peterson und Aaron Gilbert. Die Serie ist eine Koproduktion zwischen HBO, Media Res Studio und Wayward Films.