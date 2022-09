SDTV Women: Sportdeutschland.TV startet eigenen Frauen-Bereich

TV-News

DOSB Media möchte künftig mit innovativen Ansätzen breit in den Sport der Frauen in Deutschland investieren.

Das vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) betriebene Streaming-Angebot Sportdeutschland.TV launcht kurz vor dem Start der Volleyball Weltmeisterschaft der Frauen, die am morgigen Freitag, 23. September, in Polen und den Niederlanden beginnt, einen eigenen Bereich für Deutschlands Spitzensportlerinnen. Auf SDTV Women sind ab sofort alle Frauen-Sport-Events, die auf Sportdeutschland.TV ausgestrahlt werden, gebündelt präsentiert, wodurch der Sport der Frauen eine eigene Bühne bekommen soll.„Wir haben im Sommer mit der Frauen Europameisterschaft im Fußball wieder einmal gesehen, wie begeisternd, emotional und faszinierend der deutsche Frauensport ist. Durch unsere exklusiven Rechte in Deutschland ist es für uns nun selbstverständlich, dem Frauensport eine eigene Bühne zu geben und diesen somit auf ein neues Level zu heben“, erklärt Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH.Auch in den sozialen Netzwerken bekommt SDTV Women einen neuen Auftritt. Neben der Volleyball-WM überträgt Sportdeutschland.TV auch die Handball Europameisterschaft der Frauen vom 4. bis zum 20. November. Insgesamt plant Sportdeutschland.TV auf SDTV Women im kommenden Jahr über 200 Deutsche-, Europa- und Weltmeisterschaften zu zeigen. Außerdem wolle man das Portfolio weiter ausbauen.