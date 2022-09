Vince Gilligan dreht mit Rhea Seehorn

US-Fernsehen

Der «Breaking Bad»-Mastermind arbeitet mit einer ehemaligen «Better Call Saul»-Darstellerin zusammen.

Vince Gilligans nächste Serie ist bei Apple gelandet und wurde direkt für zwei Staffeln in Auftrag gegeben. Außerdem wird «Better Call Saul»-Star Rhea Seehorn die Hauptrolle in der Serie übernehmen. Über die genauen Details der Handlung wird noch Stillschweigen bewahrt.Gilligan hat die Serie entwickelt und wird als ausführender Produzent und Showrunner fungieren. Jeff Frost und Diane Mercer werden ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren. Jenn Carroll von Gilligans High Bridge Productions wird produzieren. Sony Pictures Television, das auch «Breaking Bad» und «Better Call Saul» produziert hat, ist das Studio hinter der Serie. Gilligan steht derzeit unter einem Gesamtvertrag bei Sony."Nach fünfzehn Jahren dachte ich mir, dass es an der Zeit ist, eine Pause vom Schreiben von Antihelden zu machen... und wer wäre heldenhafter als die brillante Rhea Seehorn?" sagte Gilligan in einer Erklärung. "Es ist schon lange an der Zeit, dass sie ihre eigene Serie bekommt, und ich bin glücklich, dass ich mit ihr daran arbeiten kann. Und welch schöne Symmetrie, wieder mit Zack Van Amburg, Jamie Erlicht und Chris Parnell vereint zu sein! Jamie und Zack waren die ersten beiden, die vor all den Jahren Ja zu «Breaking Bad» gesagt haben. Sie haben ein großartiges Team bei Apple aufgebaut, und meine wunderbaren, langjährigen Partner bei Sony Pictures Television und ich freuen uns, mit ihnen im Geschäft zu sein."