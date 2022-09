VOD-Charts

Erstmals seit Beginn des «Game of Thrones»-Spin-offs ist «House of the Dragon» in den VOD-Charts vertreten. Die Spitzenposition sichert sich aber ein anderer Fantasy-Epos.

In der Nacht auf den 22. August debütierte hierzulande der «Game of Thrones»-Spin-off, der für Sky zwar bislang in der nächtlichen Ausstrahlung teils sensationelle Marktanteile abwarf, in den Streamingcharts aber bisher nur wenig Beachtung fand. Das ändert sich mit dieser Woche, denn die Prequel-Reihe, von der mittlerweile fünf Folgen erschienen sind, ist nun erstmals in die Top10 vorgedrungen. Beginnen wollen die Liste aber zunächst mit einer anderen Ableger-Serie einer extrem beliebten TV-Reihe:kam in der 38. Kalenderwoche auf eine Bruttoreichweite von 2,10 Millionen.Knapp davor landet die Zombie-Serie, die zwischen dem 16. und 22. September 2,12 Millionen Abrufe generierte. Mit, das auf Amazon Prime Video verfügbar ist, beginnt ein breiter und recht gleichwertiger Mittelfeldblock. Platz acht und Platz vier trennen laut Marktforschungsinstitut Goldmedia lediglich 40.000 Klicks. «The Handmaid’s Tale» erreichte 2,60 Millionen Abrufe, während die Netflix-Reihe2,61 Millionen verbuchte.Gleichauf auf Rang fünf liegenund, ebenfalls beide bei Netflix beheimatet, mit 2,62 Millionen Aufrufen. Damit kommen wir zu «HotD», das mit 2,64 Millionen den ersten Aufschlag in den Top10 schafft. Mit dieser Reichweite landet die Fantasy-Reihe auf dem vierten Platz.Seit einer Woche ist vondie zweite Staffel bei Netflix abrufbar, was der Serie einen gehörigen Boost in den Abrufzahlen verschaffte und sie aufs Podest in dieser Woche katapultierte. Mit 2,93 Millionen Views muss man sich nurundbeugen. Die Nerd-Sitcom erreichte 3,64 Millionen Zuschauer, während die teuerste Serie aller Zeiten bei Prime Video mit 4,97 Millionen Klicks weiter an Zuschauern einbüßt. Nach der fulminanten Startwoche ging es bislang stetig bergab.