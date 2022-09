Noch mehr «Reservation Dogs»

US-Fernsehen

FX hat die Serie für eine dritte Staffel verlängert. Die zweite Runde ist noch nicht einmal zu Ende.

wurde frühzeitig um eine dritte Staffel verlängert. Die FX-Serie wird exklusiv auf Hulu ausgestrahlt. Die Nachricht kommt, während die von der Kritik gefeierte Serie noch ihre zweite Staffel ausstrahlt. Staffel zwei wird am 28. September zu Ende gehen. Die dritte Staffel wird voraussichtlich im Jahr 2023 ausgestrahlt."«Reservation Dogs» setzt seinen bemerkenswerten Lauf fort, wobei Kritiker, Fans und Auszeichnungen die einzigartige Brillanz der von Sterlin Harjo und Taika Waititi geschaffenen Serie anerkennen", so Nick Grad, President of Original Programming bei FX. "FX ist stolz darauf, gemeinsam mit unseren Partnern bei Hulu eine dritte Staffel zu bestellen, in der die fantastische Besetzung und alle Künstler zu sehen sein werden, die eine der originellsten, fesselndsten und lustigsten Serien im Fernsehen liefern."Die Serie dreht sich um vier indianische Teenager, die in einem Reservat in Oklahoma erwachsen werden. D'Pharaoh Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Paulina Alexis und Lane Factor spielen die Hauptrollen in der Serie, weitere Darsteller sind Elva Guerra, Sarah Podemski, Zahn McClarnon und Dallas Goldtooth. Die Serie wird vor Ort in Okmulgee, Oklahoma, gedreht. Laut FX sind alle Autoren, Regisseure und Serienmitglieder der Serie Einheimische."Ich könnte nicht stolzer auf diese Serie sein, die ich zusammen mit meinem Freund Taika Waititi entwickelt habe", sagte Serien-Co-Schöpfer Sterlin Harjo. "Sie wurde aus einem Gespräch in Taikas Küche geboren und hat nun ihren Weg in das Leben von Menschen auf der ganzen Welt gefunden. Der Zuspruch für Staffel zwei war überragend. Wir danken FX für die Bestellung von Staffel drei und freuen uns darauf, euch noch mehr Lachen und Liebe aus der Rez zu bringen. Ahoooo!"