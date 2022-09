DTM bei ProSieben mit mittelmäßigen Werten

Quotennews

In der Primetime wärmte die rote Sieben alte Spiele von «Das Duell um die Welt» auf. Die Ergebnisse waren überschaubar.

In diesem Jahr wechselte die Übertragung der DTM von Sat.1 zu ProSieben . Doch die bisherigen Ergebnisse im Programm der roten Sieben lassen zu wünschen übrig. Am Samstag stand das 13. Rennen an, das dieses Mal im österreichischen Spielberg ausgetragen wurde. Die Fernsehstation aus Unterföhring verbuchte mit der Übertragung 0,33 Millionen Fernsehzuschauer.Die Moderatorinnen Andrea Kaiser und Lisa Hofmann sorgten für einen Marktanteil von 3,7 Prozent. Die Sendung, die zwischen zahlreichen «Die Simpsons»-Folgen eingebettet war, sicherte sich 0,17 Millionen Zuschauer bei den Umworbenen. Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) ermittelte bei dem von Edgar Mielke kommentierten Rennen 8,1 Prozent Marktanteil. Schon am Sonntag steht das zweite Rennen aus Österreich an.Bereits vor zwei Wochen lieferte die Highlight-Show von «Das Duell um die Welt» ab. Es schalteten zwar lediglich 0,46 Millionen Umworbene ein, dafür erzielte man mit alten Clips immerhin starke 11,2 Prozent. Mitsetzte man die Sendung fort. Nun waren 0,74 Millionen Fernsehzuschauer dabei, die für einen Marktanteil von 3,7 Prozent sorgten. Bei den Umworbenen wurden dieses Mal 0,47 Millionen erzielt, sodass man 11,1 Prozent einfuhr.