MegaStream: MagentaTV bündelt Streaming-Angebote

Vermischtes

In einem neuen Angebot gibt es erstmals Disney+, Netflix und RTL+ in einem Tarif.

Die Deutsche Telekom wartet im Oktober mit einem neuen Angebot auf, das erstmals die Streamingdienste Netflix Disney+ und RTL+ in einem Tarif bündelt. Das Angebot, das sich „MegaStream“ nennt, wird ab dem 5. Oktober buchbar sein. Der Kostenpunkt liegt bei 26 Euro im Monat.Ebenso inklusive sind über 100 TV-Sender in HD, den Zugriff auf die Megathek (MagentaTV Mediathek), 50 Stunden Cloud-Speicher sowie die Restartfunktion, Replay und Timeshift. Eine gemeinschaftliche Nutzung in Familie oder WG ist ebenso möglich, denn man kann das neue Angebot auf fünf Geräten nutzen und sogar an drei Geräten gleichzeitig.Finanziell lohnenswert ist das Angebot vor allem für MagentaTV-Neukunden mit Internet und Festnetz. Dann ist MegaStream in den ersten sechs Monaten kostenlos, für die Monate sieben bis zwölf fallen 21 Euro monatlich an. Erst ab dem 13. Monat wird der reguläre Preis von 26 Euro monatlich in Rechnung gestellt.