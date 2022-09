Super Bowl: Apple Music wird neuer Hauptsponsor

US-Fernsehen

Damit wird seit vielen Jahren nicht mehr Pepsi der offizielle Partner sein.

Apple Music übernimmt die Rolle des Sponsors der Super Bowl Halftime Show der NFL und löst damit Pepsi als Hauptsponsor des jährlichen Spektakels ab, das in der Regel in den USA eine der größten Einschaltquoten des Jahres hat. Auch hierzulande hat sich American Football zum beliebtesten TV-Sport – nach Fußball – in der klassischen Zielgruppe entwickelt."Musik und Sport liegen uns sehr am Herzen, deshalb freuen wir uns sehr, dass Apple Music Teil der größten Bühne für Musik und Football sein wird", so Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and Beats bei Apple, in einer vorbereiteten Stellungnahme. "Wir freuen uns auf noch mehr epische Auftritte im nächsten Jahr und darüber hinaus mit der Apple Music Super Bowl Halftime Show."Nach Angaben der NFL sahen mehr als 120 Millionen US-Zuschauer die Halbzeitshow zum Super Bowl LVI. In der Show traten Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar auf, womit diese fünf Künstler zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne standen. Unter Pepsi traten in der Halbzeitpause bereits The Weeknd, Jennifer Lopez, Shakira, Beyoncé, Justin Timberlake, Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars, Prince und Madonna auf.