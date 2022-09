Primetime-Check

Wie erfolgreich war VOX mit einer vierstündigen Schlager-Dokumentation? Kam «Steirerstern» auf ein großes Publikum?

Das Erste setzte am Samstagabend auf zwei Krimis:undverzeichneten 5,05 sowie 2,94 Millionen Fernsehzuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 20,9 und 14,1 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 10,0 sowie 4,9 Prozent ein. Das ZDF setzte auf ein dreistündiges, die von Johannes B. Kerner moderierte Sendung verbuchte 3,85 Millionen Zuschauer und 17,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 11,8 Prozent erzielt.Das Debüt vonlockte 1,12 Millionen Fernsehzuschauer zu RTL , in der Zielgruppe holte man neun Prozent. ProSieben setzte aufund erntete 0,74 Millionen Zuseher. Bei den Umworbenen wurden 11,1 Prozent ermittelt. Die vierstündige Dokumentationsicherte sich 0,57 Millionen Zuseher bei VOX , die Fernsehstation verzeichnete jedoch nur 3,7 Prozent. Kabel Eins setzte unterdessen auf, das sich 0,49 Millionen Menschen anschauten. In der Zielgruppe wurden 5,5 Prozent Marktanteil aufgerufen.Sat.1 strahlte den Spielfilm «Dumbo» ► aus, die Neuverfilmung aus dem Jahr 2019 erreichte 1,03 Millionen Zuschauer. Mit 0,36 Millionen Umworbenen fuhr man 7,7 Prozent Marktanteil ein.war bei RTLZWEI-Programm, das 0,52 Millionen Fans fand. Der Streifen sicherte sich 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.