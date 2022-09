Blockbuster-Battle

Mit der Fortsetzung des «Harry Potter»-Ablegers «Phantastische Tierwesen 2» schickt Sat.1 einen starken Vertreter ins Renne. Die Konkurrenz kommt diesmal von RTLZWEI und dem Disney Channel.

(Sat.1, 20:15 Uhr)Eddie Redmayne im zweiten Teil der «Phantastische Tierwesen»-Reihe: Der Magizoologe Newt Scamander erfährt, dass der totgeglaubte Credence noch am Leben und in Paris auf der Suche nach seiner leiblichen Familie ist. Auf Dumbledores Wunsch hin reist Newt nach Frankreich, um den Jungen zu beschützen, denn auch der Zauberer Grindelwald ist hinter Credence her. Können Dumbledores Verbündete Grindelwalds finstere Pläne durchkreuzen oder werden sie selbst in seine Fänge geraten? Das Quotenmeter-Fazit : „«Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen» setzt den soliden Auftakt der «Harry Potter»-Spin-off-Reihe um ein Vielfaches düsterer fort, punktet ein weiteres Mal mit süßen Tierwesen und macht trotz einiger Holprigkeiten im Skript große Lust auf Teil drei.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 7(Disney Channel, 20:15 Uhr)Als zwielichtiger Zirkusmagier schlägt sich Oscar Diggs im tristen Kansas durch, doch dann verschlägt es den jungen Mann plötzlich nach Oz, in eine wundervolle Welt voller farbenprächtiger Charaktere und traumhafter Schauplätze. Oscar erhofft sich hier nun Reichtum und Ruhm. Er kann sein Glück kaum fassen, doch dann trifft er in Oz auf drei geheimnisvolle Hexen. Zum Kinostart vor neun Jahren fällte Quotenmeter dieses Urteil: „Die bonbonfarbenen Welten von «Oz» versprühen einen lieblich-naiven Charme, der vor allem auf diejenigen übergreifen wird, die zwei Stunden in eine Welt eintauchen können, die mit der Realität absolut nichts zu tun hat. Die effektvollen Bilder wiegen die kleinen Schwächen des Skripts locker wieder auf und erinnern in ihrer Perfektion an ein lebendig gewordenes Märchenbuch. Wer sich dieser kunstvoll-kitschigen Welt hingibt und sich auf die durch und durch pompösen Bildgewalten einlässt, wird schließlich mit dem Gefühl belohnt, ganze 131 Minuten tatsächlich dort gewesen zu sein: in der fantastischen Welt von Oz.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDb User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Die vier "Aushilfsgangster" sind eigentlich ganz normale Typen, die sich jedoch auf einen verwegenen Einbruchscoup begeben. Sie arbeiten alle in einem exklusiven Wolkenkratzer in New York. Nachdem ein übler Wall-Street-Schwindler seine Milliardenverluste unter anderem mit ihren Pensionsfonds gemacht hat, entschließen sie sich zum Gegenschlag. Um doch noch irgendwie an ihre Rente zu kommen, wollen sie den dreisten Anlagebetrüger in seinem exklusiven Wolkenkratzer-Penthouse stellen. Mit einem ausgeklügelten Plan, einer gehörigen Portion Mut und ihren ganz speziellen Talenten machen sich die Amateurräuber daran, den doppelt und dreifach gesicherten Turm des skrupellosen Spekulanten zu stürmen und ihm ihre 20 Millionen Dollar wieder abzunehmen.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 6IMDb User Rating: 6