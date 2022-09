Marc Graboff verlässt Discoverys Studio

US-Fernsehen

Außerdem wird er seine weiteren Geschäfts- und Rechtsangelegenheiten niederlegen.

Marc Graboff hat sich dazu entschlossen, seine Position als President of Global Business and Legal Affairs and Content Supply Chain bei der alten Discovery-Seite von Warner Bros. Discovery aufzugeben. Der frühere NBCUniversal-Mitarbeiter wird seine Position zum Ende des Jahres verlassen."Marc ging jede herausfordernde Geschäftsverhandlung mit Freundlichkeit, Professionalität und Liebe zum Detail an, und sein Fachwissen wird schmerzlich vermisst werden", sagte Kathleen Finch, Vorsitzende und Chief Content Officer der US Networks Group bei Warner Bros Discovery, am Dienstag. "Wir sind dankbar für seine unschätzbare Unterstützung und die großartige Partnerschaft, die er in den Jahren seiner Tätigkeit aufgebaut hat."Seit 2015 war Graboff als Leiter des Studios und der weltweiten Geschäfts- und Rechtsabteilung von Warner Bros. Discovery, damals noch Discovery, Inc. Graboff, der seit 30 Jahren in der Medienbranche tätig ist, war für die Geschäfts- und Produktionsmanagementstrategien des Unternehmens verantwortlich und hatte die tägliche Aufsicht über Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Entwicklung und der Produktion von Programmen für alle alten Discovery-Netzwerke und digitalen Plattformen weltweit.