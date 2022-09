«The Playlist»: Spotify-Serie steht bei Netflix in den Startlöchern

TV-News

Spotify-Gründer Daniel Ek wird in der Miniserie von Edvin Endre verkörpert.

Bereits seit drei Jahren arbeitet Netflix an einer Miniserie über den Aufstieg eines gewissen schwedischen Geschäftsmannes namens Daniel Ek, einem der mittlerweile einflussreichsten Menschen in der Musikindustrie. Ek und sein Geschäftspartner Martin Lorentzon gründeten den Musik-Streamingdienst Spotify vor 16 Jahren. Nun soll indie Geschichte des Unternehmens nacherzählen, die sechsteilige Miniserie erscheint am 13. Oktober bei Netflix.«The Playlist» dreht sich um den schwedischen Jungunternehmer Daniel Ek und seine Geschäftspartner, die eine ganze Branche revolutionierten, indem sie Musik weltweit auf einer kostenlosen und legalen Streaming-Plattform anboten. Die Serie handelt davon, wie kleine Fische mithilfe ihrer Überzeugung, Unnachgiebigkeit, den richtigen Verbindungen und großen Träumen den Status Quo auf die Probe stellen konnten und völlig veränderten, wie wir Musik hören, heißt es in der Logline seitens Netflix.Die Hauptrolle von Daniel Ek verkörpert der Schauspieler Edvin Endre, während Christian Hillborg Co-Gründer Lorentzon spielt. In weiteren Rollen sind Ulf Stenberg als Per Sundin, Joel Lützow als Andreas Ehn sowie Gizem Erdogan als Petra Hansson und Janice Kamya Kavander als Bobbi T zu sehen. Per-Olav Sørensen führte bei allen sechs einstündigen Episoden Regie nach den Drehbüchern von Headautor Christan Spurrier. «The Playlist» ist eine Produktion der Banijay-Tochter Yellow Bird.