«The White Lotus»: Zweite Staffel startet noch im Oktober in Deutschland

TV-News

Die Serie, die die meisten Emmys bei der diesjährigen Verleihung des TV-Preises abstaubte, wird Ende Oktober bei Sky Atlantic ihre Deutschland-Premiere feiern.

Die HBO-Seriewar der große Gewinner der diesjährigen Verleihung der Emmy-Awards, dem wohl bedeutendsten Fernsehpreis der Welt. Die Serie von Mike White («School of Rock») konnte mit fünf Preisen nicht nur die meisten in den Major-Kategorien gewinnen, sondern holte sich mit insgesamt zehn Auszeichnungen auch die Krone des Abends. Damit ließ man sogar die Konkurrenz von «Succession» hinter sich, die ebenfalls von HBO stammt, obwohl das schwarzhumorige Comedy-Drama mit 25 und damit den meisten Nominierungen an den Start gegangen war.Bei HBO steht der zweiten Staffel von «The White Lotus» bereits in den Startlöchern, auch wenn noch kein konkretes Startdatum kommuniziert wurde. Es soll aber im Oktober weitergehen. Fest steht derweil schon, wann die deutschen Zuschauer in Genuss der neuen Folgen kommen, die diesmal nicht auf Hawaii, sondern in einem Luxusressort auf Sizilien spielen. Sky hat der Start für den 31. Oktober bei Sky Atlantic angekündigt, eine genaue Sendezeit steht aber noch nicht fest. Auf Abruf sollen die Episoden ab jenem Tag auch bei WOW und über Sky Q zur Verfügung stehen.Während noch wenig über die Handlung der neuen Staffel bekannt ist, ließ HBO wissen, dass Jennifer Coolidge, die in der Kategorie „Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie“ einen Emmy für ihre Rolle als Tanya McQuoid erhielt, als einzige Schauspielerin der Stammbesetzung zurückkehren wird. Sie wird ihre Rolle erneut einnehmen. Ursprünglich war «The White Lotus» als Miniserie geplant, aufgrund des Erfolgs verlängerte HBO die Reihe und machte daraus eine Anthologie-Serie.