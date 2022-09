19. Quotenmeter-Fernsehpreis: Die Gewinner

Hintergrund

«Doppelhaushälfte» ist der große Gewinner des Quotenmeter-Fernsehpreises. Ebenfalls beliebt war die ProSieben-Show «Wer stiehlt mir die Show?».

Alle Gewinner im Überblick:

Beste Serie oder Reihe

Bester Hauptdarsteller einer Serie oder Reihe

Beste Hauptdarstellerin einer Serie oder Reihe

Bester Nebendarsteller einer Serie oder Reihe

Beste Nebendarstellerin einer Serie oder Reihe

Bester Fernsehfilm oder Mehrteiler

Bester Darsteller eines Fernsehfilms oder Mehrteilers

Beste Darstellerin eines Fernsehfilms oder Mehrteilers

Beste Synchronisation einer ausländischen Serie

Beste Show mit einer Laufzeit von maximal einer Stunde

Beste Show mit einer Laufzeit von über einer Stunde

Beste Comedy

Beste Reality

Bester Webchannel

Beste Sportberichterstattung

Bestes Magazin/Beste Informationssendung

Beste Dokumentation oder Reportage

Bester Moderator

Beste Moderatorin

Bester Podcast

Beste Titelmusik

Bestes Main-Title/On-Air-Design

Das Medienmagazin Quotenmeter und dessen Leser habe entschieden, wer die Gewinner des 19. Quotenmeter-Fernsehpreises sind. Über insgesamt fünf Auszeichnungen darf sich die ZDFneo-Seriefreuen, die von der Community als „Beste Serie“ gekürt wurde. Zudem gingen sämtliche persönlichen Auszeichnungen im Serien-Bereich an die Comedy-Reihe. Sowohl die Hauptdarsteller Minh-Khai Phan-Thi und Benito Bause als auch die Nebendarsteller Hoang Minh Ha und Helena Yousefi dürfen sich über die einzige spülmaschinenfeste Trophäe im Mediengeschäft freuen.Im Bereich Fernsehfilm oder Mehrteiler sind die Preise etwas verteilter. Favoritkann sich als „Bester Fernsehfilm“ durchsetzen, während Bjarne Mädel für seine Darstellung in «Geliefert» Philipp Hochmair den Rang als „Bester Darsteller“ abläuft. Als „Beste Darstellerin“ wurde Maren Kroymann gewählt für ihre Performance in «Mutter kündigt».Im Bereich Show geht ganz klar die ProSieben-Sendungals Sieger hervor, die ihren Titel als „Beste Show mit einer Laufzeit von über einer Stunde“ verteidigt. «Wer stiehlt mir die Show?» darf sich zudem über die Preise in den Kategorien „Beste Titelmusik“ sowie „Bestes Main-Title/On-Air-Design“ freuen. Auch in den Personen-Kategorien sahnt das Format von Florida TV ab, denn sowohl Anke Engelke als auch Bastian Pastewka wurde jeweils für ihre individuelle Moderation der Sendung als „Beste Moderatorin“ und „Bester Moderator“ ausgezeichnet.Ebenso wie «Wer stiehlt mir die Show?» konnte auch Amazon Prime Videosseinen Titel als „Beste Comedy“ verteidigen, währendvon RTL+ als „Beste Reality“ ausgezeichnet wurde. „Beste Show mit einer Laufzeit von maximal einer Stunde“ geht derweil in die Sparte zu ZDFneo.löst damit «Chez Krömer» ab, das in diesem Jahr die Kategorie gewechselt hatte, da die Themen der Sendung häufig einen ernsteren Bezug bekamen, als Beispiel sei hier die Sendung mit Torsten Sträter über Depression genannt. „Bester Webchannel“ wurdedes Content-Netzwerkes funk von der ARD und dem ZDF.Im Bereich Information ging der Sieg erneut anvon Das Erste, keine Überraschung ist derweil auch der Sieg von, ebenfalls von Das Erste, als „Beste Dokumentation. Die „Beste Sportberichterstattung“ kam in der zurückliegenden Fernsehsaison von RTL während der UEFA Europa League, die mit dem überraschenden Triumph von Eintracht Frankfurt endete, was dem Kölner Sender exorbitante Quoten bescherte. Das Rennen um die Krone in dieser Kategorie war aber ungleich knapper, denn Vorjahressieger «Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs» durfte sich erneut großer Beliebtheit freuen. Damit ist fast alles gesagt, außer die Kategorie „Bester Podcast“. Die Quotenmeter-Fernsehtasse geht anvon ‚Die Zeit‘, womit nun wirklich alles gesagt ist.«Deadlines» (ZDFneo)«Glauben» (RTL+)«Kitz» (Netflix)«Loving Her» (ZDFneo)Peter Kurth für «Glauben» (RTL+)Lars Eidinger für «Faking Hitler» (RTL+)Mortitz Bleibtreu für «Faking Hitler» (RTL+)Jannik Schümann, «Westwall» (Das Erste)Banafshe Hourmazdi, «Loving Her» (ZDFneo)Svenja Jung, «Der Palast» (ZDF)Natalia Belitski, «Kolleginnen» (ZDF)Maryam Zaree, «Doppelhaushälfte» (ZDFneo)Thomas Schubert, «Polizeiruf 110 – Bis Mitternacht» (DasErste)Michael Roll, «Polizeiruf 110 – Bis Mitternacht» (DasErste)Charly Hübner, «Kranitz» (ZDF)Niels Bormann, «Legal Affairs» (Das Erste)Suzanne von Borsody, «Westwall» (ZDF)Luise Belfort, «Der Palast» (ZDF)Anja Kling, «Der Palast» (ZDF)Lisa Maria Potthoff, «Gefährliche Wahrheit» (ZDF)«Geliefert» (Das Erste)«Freunde» (Das Erste)«Die Welt steht still» (ZDF)«Wo ist die Liebe hin» (Das Erste)Philipp Hochmair, «Die Wannseekonferenz» (ZDF)Ulrich Matthes, «Freunde» (Das Erste)Justus von Dohnanyi, «Freunde» (Das Erste)Markus Mittermeier, «Die Welt steht still» (ZDF)Susanne Bormann, «3 ½ Stunden» (Das Erste)Ulrike C. Tscharre, «Wo ist die Liebe hin» (Das Erste)Lisa Maria Potthoff «Sarah Kohr: Geister der Vergangenheit» (ZDF)Sophie Dal «Friesland - Unter der Oberfläche» (ZDF)«The Good Fight»«The White Lotus»«Noch nie in meinem Leben»«Invasion»«Wenn keiner guckt – Das geheimnisvolle Leben unserer Katzen» (VOX)«13 Fragen» (ZDF)«Hape und die sieben Zwergstaaten» (VOX)«Guidos Deko Queen» (VOX)«Das Duell um die Welt» (ProSieben)«Mälzer und Henssler liefern ab! » (VOX)«Wetten, dass..? » (ZDF)«Joko und Klaas gegen ProSieben» (ProSieben)«Chez Krömer» (rbb)«Die Anstalt» (ZDF)«ZDF Magazin Royale» (ZDF)«Till Reiner’s Happy Hour» (3sat)«First Dates Hotel» (VOX)«Die Unvermittelbaren» (RTL)«Mein Hund fürs Leben» (ZDF)«Let’s Love – Eine Hütte voller Liebe» (RTLZWEI)«Cinema Strikes Back»«Ultralativ»«Doktor Whatson»«Kanzlei WBS»«Doppelpass» (Sport1)«Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs» (WDR)«Sportschau-Dokus» (ARD)«Topspiel am Samstag» (Sky)«Weltspiegel» (Das Erste)«Auslandsjournal» (ZDF)«ZDFzoom» (ZDF)«Berlin Direkt» (ZDF)«#Dreckshure» (arte)«ZDFzoom: Das Ende der Sexarbeit? Prostitution nach der Pandemie» (ZDF)«Sportschau: Milliardenspiel Amateur-Fußball» (WDR)«Angela Merkel – Im Lauf der Zeit» (arte)Jan Böhmermann für «ZDF Magazin Royale» (ZDF)Daniel Donskoy für «Der Deutsche Filmpreis» (ZDF)Martin Rütter für Die «Unvermittelbaren» (RTL)Amiaz Habtu für «Let the Music Play – Das Hit-Quiz» (Sat.1)Dr. Mai Thi Nguyen-Kim für «MaiThink X» (ZDFneo)Maybrit Illner für «Maybrit Illner» (ZDF)Anja Reschke für «Panorama» (Das Erste)Sarah Bosetti für «Bosetti will reden» (ZDF)«Schroeder & Somuncu»«Machtwechsel»«Böse»«11 Leben: Uli Hoeneß»«ZDF Magazin Royale» (ZDF)«Die Carolin Kebekus Show» (Das Erste)«MaiThink X» (ZDFneo)«Faking Hitler» (RTL+)«ZDF Magazin Royale» (ZDF)«Die Carolin Kebekus Show» (Das Erste)«Doppelhaushälfte» (ZDFneo)«MaiThink X» (ZDFneo)