Primetime-Check

Wie viele Menschen sahen das Länderspiel bei RTL? Was hatten die Privatsender dagegen zu setzen? Wie lief es für Das Erste mit einer Naturdoku und für das ZDF mit einer Krimi-Wiederholung?

RTL punktete am Montagabend mit der Übertragung des Nation-League-Spiels zwischen England und Deutschland, das ab 20:45 Uhr 7,25 Millionen nicht verpassen wollten. Die zweite Halbzeit mit insgesamt sechs gleichmäßig verteilten Toren steigerte die Reichweite auf 7,91 Millionen. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum beliefen sich auf 25,5 und 32,8 Prozent, in der Zielgruppe kam der Kölner Sender auf grandiose 30,4 und 36,2 Prozent. Das erfolgreichste Gegenprogramm im Privatfernsehen stammte von VOX sorgte für 1,65 Millionen Zuschauer und einen Zielgruppenanteil von starken 12,5 Prozent.Im Ersten gab es zunächst einenüber die Italien-Wahl zu sehen, für den sich 3,70 Millionen Zuschauer interessierten, darunter 0,87 Millionen Jüngere. Die zehnminütige Sendung verzeichnete Marktanteile von 13,6 und 14,5 Prozent.undsorgten danach für 1,96 und 2,18 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die Gesamteinschaltquote belief sich auf 7,0 und 8,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen holte die blaue Eins 6,3 und 5,0 Prozent. Das ZDF wiederholtevor 5,04 Millionen Menschen. Der Krimi markierte einen Marktanteil von 18,0 Prozent, bei den jungen Seher setzte es lediglich 5,2 Prozent.undsahen ab 21:45 Uhr 3,19 und 1,63 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile sanken auf 12,2 und 10,2 Prozent respektive 6,1 und 4,6 Prozent bei den Jüngeren.ProSieben kam mit vier-Folgen nicht über 0,69 Millionen Zuschauer hinaus, die jeweils mit den ersten beiden Folgen gemessen wurden. Folge drei und vier des Abends sahen 0,61 und 0,51 Millionen. In der Zielgruppe standen 4,4, 4,1, 4,3 und 5,6 Prozent Marktanteil auf der Uhr. Sat.1 erntete mitund0,84 und 0,60 Millionen Zuschauer. Die Clipshows holten beim werberelevanten Publikum schwache 4,7 und 6,1 Prozent.Kabel Eins strahlte den Spielfilmaus, den 0,61 Millionen Zuschauer verfolgten. In der Zielgruppe kam man damit auf einen leicht unterdurchschnittlichen Marktanteil von 3,7 Prozent. Bei RTLZWEI gab es die vierte Folge der Doku-Soapzu sehen, für die sich 0,73 Millionen Zuschauer interessierten. Die Musiker-Familie war bei den 14- bis 49-Jährigen nur mäßig beliebt. In dieser Zuschauergruppe setzte es maue 3,5 Prozent Marktanteil.