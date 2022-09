3 Quotengeheimnisse

College Football, Fußball und DTM – Die ProSiebenSat.1-Gruppe war am Wochenende sportlich unterwegs.

ProSieben setzte am Sonntag viele Stunden lang auf Sport. Während man abends zwischen 19.00 und 01.25 Uhr US-Football zeigte, kam am Nachmittag der zweite DTM-Cup aus dem österreichischen Spielberg. Am Samstag holte sich der Australier Nick Cassidy den Sieg, am Sonntag verzeichnete der österreichische Fahrer Thomas Preining mit 0,41 Millionen Zuschauer und 3,7 Prozent den ersten Platz. Jedoch waren nur 0,11 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil lag bei enttäuschenden 4,8 Prozent.Das Abschiedsspiel von Claudio Pizarro stand am Samstagvormittag auf dem Programm. Die 30 Minuten zwischen den Werder-Bremen-Allstars gegen eine internationale Auswahl von Pizarros Freunden brachte 0,63 Millionen Zuschauer und 5,4 Prozent in der Zielgruppe, danach kam die Freunde-Auswahl gegen den FC Bayern auf 0,72 Millionen sowie 3,7 Prozent bei den Werberelevanten. Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung ermittelte um 18.55 Uhr, dass zwischen Werder Bremen und Bayern München 0,68 Millionen dabei waren. Der Marktanteil lag beim jungen Publikum bei 3,5 Prozent.Zeitgleich übertrug ProSieben Maxx die College-Partie zwischen Clemenson Tigers und Wake Forest Demons. Das zweite Quarter holte tolle 0,18 Millionen Zuschauer und für Maxx-Verhältnisse sehr gute 1,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Das Viertel war auch bei den jungen Menschen recht beliebt, es wurden nämlich 50.000 Umworbene gemessen und 1,6 Prozent Marktanteil erzielt