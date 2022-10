Lynette Romero wechselt zu KNBC als «Today in LA»-Moderatorin

US-Fernsehen

Der Wind bei den Nachrichten wird rauer: Jetzt wechselt die bekannte KTLC-Moderatorin.

Die langjährige KTLA-Nachrichtenmoderatorin Lynette Romero wird als Moderatorin und Reporterin zu NBC4swechseln, teilte KNBC am Dienstag mit. Ihr erster Sendetag ist für den 10. Oktober geplant. In ihrer neuen Rolle bei NBC4 wird Romero die werktägliche Nachrichtensendung von 4:00 bis 7:00 Uhr morgens an der Seite von Co-Moderator Adrian Arambulo, Meterologin Belen De Leon und Verkehrsmoderatorin Robin Winston moderieren.Vor ihrem Wechsel zu NBC4 war Romero 24 Jahre lang als Moderatorin bei KTLA Los Angeles tätig, zuletzt als Wochenendmoderatorin für die Morgennachrichten. KTLA gab ihren plötzlichen Abgang am 14. September ohne eine Abschiedsnachricht von Romero bekannt, was eine Kontroverse in den sozialen Medien auslöste.KTLA-Nachrichtenchef Pete Saiers sagte in einer Erklärung gegenüber dem US-Branchendienst ‚Variety‘: "Nach 24 Jahren hat Lynette Romero beschlossen, nicht mehr unsere Wochenend-Morgennachrichten zu moderieren. Wir wollten wirklich, dass sie bleibt, und das KTLA-Management hat hart daran gearbeitet, dies zu ermöglichen. Lynette hat sich für eine andere Gelegenheit entschieden. Wir hatten gehofft, dass sie eine Abschiedsnachricht für die Zuschauer aufnehmen würde, aber sie hat abgelehnt. Lynette war ein wunderbares Mitglied der KTLA-Familie und wir wünschen ihr und ihrer Familie das Beste."