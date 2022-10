Jesse Collins produziert die Golden Globes

US-Fernsehen

Comcast gab bekannt, dass die Verleihung an einem Dienstag übertragen wird.

Die Wiedergeburt der Golden Globes hat ihren Showrunner gefunden. Jesse Collins, der Anfang des Monats einen Emmy als Produzent von «The Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show Starring Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar, 50 Cent» gewonnen hat, wird die Golden Globes 2023, wenn sie im Januar zu NBC zurückkehren, als ausführender Produzent und Showrunner betreuen.Die Hollywood Foreign Press Association, NBC und der Fernsehproduzent Dick Clark Prods. gaben am Dienstag bekannt, dass Collins bei der 80. Ausgabe der Globes am Dienstag, den 10. Januar 2023, um 20:00 Uhr Ostküstenzeit das Ruder übernehmen wird. Die Globes werden weiterhin an ihrem langjährigen Veranstaltungsort im Ballsaal des Beverly Hilton stattfinden.Weitere ausführende Produzentin ist Dionne Harmon von Jesse Collins Entertainment. Collins war EP und Harmon war Co-EP der Super-Bowl-Halbzeitshow 2022, die in diesem Jahr den Emmy als herausragendes Varieté-Special (live) gewann. Zu ihren Referenzen gehören auch die Oscars, Grammys, American Music Awards und BET Awards."Seine Erfolgsbilanz macht ihn zu einem der führenden Produzenten von Live-Fernsehereignissen", sagte HFPA-Präsidentin Helen Hoehne. "Wir freuen uns auf seine Ideen, wie wir die Aufregung bei der 'Party des Jahres' in Beverly Hills einfangen können.