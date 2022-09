«Stadt, Land, Flucht» & «Eingecheckt und ausgecheckt»: VOX startet zwei Sonntagsformate

TV-News

Die Doku-Soap über Menschen, die von der Stadt aufs Land ziehen wollen, umfasst fünf Folgen. Ebenso wie das Hotelier-Duell «Eingecheckt und ausgecheckt». Derweil hat auch Tim Mälzer Inklusionsprojekt ein Lead-out erhalten.

VOX hat für den Sonntagvorabend zwei neue Formate angekündigt, die jeweils am 23. Oktober ihre Premiere feiern. Den Anfang macht um 18:10 Uhr die Doku-Serie, in der Hotelbesitzer aus ganz Deutschland gegeneinander antreten, um die Frage zu klären: „Wo schläft es sich am besten?“ Das Konzept erinnert dabei an die Kabel-Eins-Sendung «Mein Lokal, dein Lokal», nur eben mit Hotels. In fünf Folgen testen und bewerten die Hotelbesitzer die Hotels der Konkurrenten, zu gewinnen gibt es 3.000 Euro. Geplant sind fünf Folgen.Ebenfalls fünfmal wird um 19:10 Uhr die Doku-Soapzu sehen sein, die erstmals im Februar dieses Jahres angekündigt worden war ( Quotenmeter berichtete ). Thematisiert werden dabei die explodierenden Immobilienpreise in deutschen Metropolen wie Berlin. Die Teilnehmer habe sich dazu entschlossen aus der Großstadt aufs Land zu ziehen. Moderatorin Anni Dunkelmann stellt den Familien jeweils drei Immobilien abseits des Großstadtdschungels vor, aus denen sie auswählen dürfen und die finale Entscheidung pro Landleben treffen müssen.Derweil hat VOX auch für den Montagabend ein weiteres Doku-Format angekündigt, nachdem bereits am Dienstag der Start der dreiteiligen Reportage-Reihe «Zum Schwarzwälder Hirsch» mit Tim Mälzer publik gemacht wurde ( Quotenmeter berichtete ). Im Anschluss gibt es ab 22:15 Uhrzu sehen. Das Format lief in diesem Jahr erstmals am Samstagabend um 20:15 Uhr als fast fünfstündige Dokumentation, die aber nur einen schwachen Zielgruppen-Marktanteil von 3,1 Prozent verzeichnete. Nun probiert man es als Doku-Serie, die drei Folgen umfassen wird.Die Doku begleitet vier Menschen und Familien, die den Schritt in ein neues Leben wagen. Das Publikum erhält dabei Einblicke in deren Leben vor, während und nach der Veränderung. Zu sehen gibt es unter anderem eine Krönung zur Königin in Ghana, einen Umzug in ein Tiny House, die Suche nach einem neuen Leben auf der Straße und einen Durchbruch als Magier.