Neues Mälzer Format: VOX lässt einen Hirsch auf die Löwen folgen

TV-News

Die Doku-Reihe «Zum Schwarzwälder Hirsch», in dem Tim Mälzer Menschen mit Behinderung in die Berufe der Gastronomie einlernt, debütiert Ende Oktober in der Montagsprimetime.

Die im Mai angekündigte, dreiteilige Doku-Reihehat einen Sendetermin gefunden. VOX lässt die Reihe auf das Erfolgsformat «Die Höhle der Löwen» am Montagabend folgen und startet die Mälzer-Sendung am 24. Oktober um 20:15 Uhr. Im Mittelpunkt der Doku steht das Hofgut Himmelreich im Breisgau, bei dem knapp die Hälfte der Angestellten in der Gastronomie mit einer Schwerbehinderung arbeiten, um sie auf eine Ausbildung beziehungsweise den Arbeitsmarkt vorzubereiten.„Wir wollen 13 Menschen, die das Down-Syndrom haben, an den Restaurant-Service und die Arbeit in der Küche professionell heranführen“, erklärt Tim Mälzer das Konzept der Doku-Serie «Zum Schwarzwälder Hirsch». „Mein Bestreben ist es, mit der Crew in der Küche zu arbeiten – und ich habe selbst noch keine wirkliche Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Aber ich freue mich, dem wichtigen Thema Inklusion in den Ersten Arbeitsmarkt mit diesem Projekt Aufmerksamkeit verleihen zu können. Denn auch in der Gastronomie ist Platz für jedes Talent und jeden Charakter“, so Mälzer.Mälzer wird sich aber nicht alleine um die 13 Lehrlinge kümmern, Unterstützung erhält er zum einen vom "Himmelreich" und seiner angeschlossenen Akademie sowie auch von Schauspieler André Dietz, dessen Tochter mit dem Angelman-Syndrom zur Welt kam. Dietz sagt über die Sendung: „Wir haben ganz persönlich über die Jahre gemerkt, wie Inklusion in Deutschland funktioniert. Nämlich gar nicht mal so gut. Und deswegen wollte ich unbedingt mitmachen. Wir werden hier eine Gruppe von Menschen dazu bringen, so ein Ding allein zu rocken.“Ziel des Projekts ist es, dass die Teilnehmer innerhalb von nur drei Monaten lernen, möglichst selbstständig in den Bereichen Service und Küche zu arbeiten. Dafür sind sie teilweise das erste Mal von zuhause weg. Produziert wird die dreiteilige Doku-Reihe von Vitamedia Film.