Fußball-Klassiker beschert RTL grandiose Werte

Quotennews

Das spektakuläre Unentschieden zwischen England gegen Deutschland sicherte dem Kölner Sender fast acht Millionen Zuschauer und damit mehr als bei der Übertragung im ZDF vergangenen Freitag.

Am vergangenen Freitag lief das Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer gegen Ungarn im ZDF . Die Niederlage bescherte dem Mainzer Sender 7,53 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 29,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte der schwache Auftritt der Flick-Elf für eine Reichweite von 1,77 Millionen Zuschauern und 30,8 Prozent. Am Montag folgte das letzte Spiel der Gruppenphase der UEFA Nations League, das im Londoner Wembley Stadion gegen England ausgetragen wurde. Für beide Teams ging es in dem sportlich ohnehin überschaubar wertvollen Wettbewerb um nichts mehr.Statt ins ZDF zu schalten, mussten Fußballfans am Montagabend RTL ansteuern, um die Partie zu sehen. Die Vorberichte mit Florian König und Experte Lothar Matthäus wollten ab 20:15 Uhr 3,09 Millionen Zuschauer sehen. Zum Start in die Fußballübertragung betrug der Marktanteil 11,3 Prozent. Die 30-minütige Sendung generierte 0,79 Millionen umworbene Zuschauer und einen Zielgruppenanteil von sehr guten 13,0 Prozent. Für die erste Halbzeit erhöhte sich die Reichweite auf 7,25 Millionen, darunter 2,01 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile stiegen auf 25,5 und 30,4 Prozent.Die zweite Hälfte des Fußball-Klassikers, der spektakulär mit 3:3 Unentschieden endete, sorgte für 7,91 Millionen Zuschauer und grandiose 32,8 Prozent auf dem Gesamtmarkt. In der Zielgruppe erhöhte sich das Interesse ebenfalls auf 2,15 Millionen, der Marktanteil wuchs auf fantastische 36,2 Prozent. Damit war die zweite Halbzeit die meistgesehene DFB-Länderspiel-Übertragung bei RTL seit Beginn der Corona-Pandemie.In der Halbzeitpause blieben übrigens 4,96 Millionen dem Privatsender treu. Die Marktanteile wurden auf 17,8 und 22,5 Prozent beziffert. Weitere rund 70 Minuten Sendezeit wurden mit Highlights parallel stattfindender Partien gefüllt. Bis Mitternacht interessierten sich 2,10 Millionen für die. In der Zielgruppe kamen weiterhin tolle 15,8 Prozent Marktanteil zu Stande.