«Ze Network»: RTL+ gibt Starttermin für Hasselhoff-Serie bekannt

TV-News

Im November soll die skurrile Action-Comedy beim Streamingdienst Premiere feiern. Mit dabei sein wird auch K.I.T.T., das aus «Knight Rider» bekannte Auto.

Dieser Tage feiert die Seriemit David Hasselhoff seinen 40. Geburtstag. Neben Hasselhoff wurde auch das autonome Auto K.I.T.T. zum Kult, nun feiert der Wagen ein unverhofftes Comeback. Wie der Streamingdienst RTL+ bekannt gab, wird K.I.T.T. auch Teil der neuen Seriesein, in der Hasselhoff gemeinsam mit Henry Hübchen in den Hauptrollen sich selbst spielen. Die Serie, die acht Folgen umfasst, startet am 1. November.Neben Hasselhoff und Hübchen spielen in anderen Hauptrollen Maximilian Mundt und Lisa Marie Koroll. In weiteren Rollen stehen unter anderem Anja Herden, Maike Jüttendonk, Serkan Kaya, Max Befort, Urs Rechn und Cosima Shaw vor der Kamera. Bela B Felsenheimer, Schlagzeuger der Band Die Ärzte, übernimmt eine Gastrolle, auch Wotan Wilke Möhring ist in einem Cameo-Auftritt zu sehen.Inhaltlich dreht sich die Reihe um David Hasselhoff, der sich mit einer Theaterhauptrolle in Deutschland beruflich neu erfinden will. Dort trifft er auch auf Schauspiellegende Henry Hübchen, der neben ihm die zweite Hauptrolle spielen soll. Das vermeintliche Szene-Theater entpuppt sich dann allerdings als ein eher beschauliches Theater sehr weit östlich von Berlin, woraufhin Hasselhoff Zweifel an seiner Entscheidung kommen. Die Rolle stürzt ihn in das Zentrum einer internationalen Verschwörung ehemaliger Attentäter des Kalten Krieges, während um ihn herum das Gefüge der Realität zusammenzubrechen scheint. Zwischen Theaterproben und dem mysteriösen «Ze Network» droht er den Verstand zu verlieren.„«Ze Network» ist anders als alles, was es bisher gab", erklärt Hauptdarsteller und Executive Producer David Hasselhoff in einer RTL-Mitteilung und führt aus: „Ich bin sehr stolz auf dieses Projekt. Es ist emotional, actionreich, lustig und traurig zugleich. Der Humor ist teilweise so schwarz, dass man in den unangebrachtesten Momenten lacht – ein unheimliches Vergnügen. Außerdem wird sich das Publikum immer wieder die Frage stellen: Ist das wirklich Fakt oder doch nur Fiktion?"