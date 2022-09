RTL plant «Märchenshow» mit Otto Waalkes

TV-News

Ende Oktober wird eine neue Sendung mit dem Komiker aufgezeichnet.

Spätestens seit den «7 Zwerge»- Filme ist nicht von der Hand zu weißen, dass Otto Waalkes eine gewisse Affinität zu Märchenstoffen hat. Der 74-jährige Komiker ist mit diesen Filmen auch immer wieder Gast im Programm des Privatsenders RTL , der zuletzt im Mai sogar fast den ganzen Sendetag mit Waalkes-Inhalten füllte.Nun treffen Waalkes, Märchen und RTL erneut aufeinander, denn wie der Kölner Sender am Montag bestätigte, plant mit für den 29. Oktober in Köln-Hürth die Aufzeichnung von. Ein Sendetermin steht noch nicht fest, die Ausstrahlung ist aber für den Winter 2022/23 geplant.Wie RTL wissen lässt, geht Otto Waalkes in der Show den großen Fragen und Irrtümern der sagenumwobenen Welten nach. Teil der Sendung sind zudem zahlreiche Schauspieler und Comedians. Ein genauer Ablauf ist nicht bekannt. Produzent der Show ist die MoveMe GmbH.