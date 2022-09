«24»-Showrunner übernehmen «Barcelona»

Interview

Stephen Kronish und Regisseur Jon Cassar zeichnen nun für das Projekt verantwortlich.

Stephen Kronish und Jon Cassar, Showrunner beziehungsweise Regisseur und Produzent von «24», dem Quoten- und Kritikerhit, der neun Staffeln lang auf dem Fox-Network lief, haben sich der kommenden Thrillerserieangeschlossen. Das gaben die transatlantische Produktionsfirma El Estudio, Jeff Bergs Northside Services, Todd Slaters Convoke Media («King of Killers») und Karen und Howard Baldwin («Ray») von Kemb Prods. gemeinsam bekannt, die sich zur Produktion des ehrgeizigen Projekts zusammengeschlossen haben.«Barcelona» ist eine von zehn Serien, die auf dem ersten Koproduktions- und Finanzierungsforum auf der 2. Iberseries & Platino Industria TV-Veranstaltung in Madrid vorgestellt werden."Dies ist ein Schritt nach vorne in unserer Wachstumsstrategie. Als Produktionsfirma für Premium-Inhalte auf beiden Seiten des Ozeans war es nur eine Frage der Zeit, bis wir das richtige Projekt und die richtigen Partner finden würden, um eine organisch mehrsprachige, universelle Geschichte mit einem Talent dieses Kalibers in Angriff zu nehmen", sagte der CEO von El Estudio, Diego Suarez Chialvo, ein ehemaliger Senior VP bei Sony Pictures Int'l. Productions.