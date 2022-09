«Unter anderen Umständen»: Trotz Wiederholung holt ZDF mehr als fünf Millionen Zuschauer

Quotennews

Am Vorabend interessierten sich 2,54 Millionen für ein «ZDF spezial» über die Wahl in Italien.

Vor zwei Jahren strahlte das ZDF den Film „Lügen und Geheimnisse“ der Krimi-Reiheaus und verbuchte am Montagabend 6,66 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und erzielte einen Marktanteil von 19,4 Prozent. Es sollte der bislang letzte Streifen sein, der weniger als sieben Millionen Zuschauer einfuhr. Auch die vorherigen drei Filme brachten stets mehr als sieben Millionen Seher ein.Am Montag wiederholte der Mainzer Sender die Regie-Arbeit von Judith Kennel erstmals seit der Erstausstrahlung. Diesmal wollten den Film mit Natalia Wörner 5,04 Millionen Krimi-Fans nicht verpassen. Dies sorgte erneut für einen guten Marktanteil von 18,0 Prozent. Bei den jungen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren war «Unter anderem Umständen» nicht ganz so beliebt. Der 17. Film der Reihe holte gerade einmal 0,33 Millionen junge Zuschauer und generierte einen Marktanteil von unterdurchschnittlichen 5,2 Prozent.Am Vorabend strahlte das ZDF ein neuerlichesaus, das sich diesmal um Parlamentswahl in Italien drehte, die am Sonntag stattfand und von der ein Rechtsruck ausging. Live aus Rom moderierte Britta Jäger zum Thema „Rechtsruck in Italien – Wohin steuert Europa?“. Die 15-minütige Sendung verfolgten ab 19:20 Uhr 2,54 Millionen Zuschauer, darunter 0,31 Millionen Jüngere. Zuvor sahen 3,83 Millionen die-Nachrichten. Der Marktanteil sank von 18,1 auf 11,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen während der Hauptnachrichten 9,2 Prozent zu Buche. Die Sondersendung erzielte ordentliche 7,7 Prozent. Im Ersten war dermit demselben Thema etwas gefragter. Die zehnminütige Sendung verfolgten um 20:15 Uhr 3,70 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 13,6 Prozent bei allen und starken 14,5 Prozent bei den Jüngeren.