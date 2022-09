Weiter im Aufwind: «Das Sommerhaus der Stars»

Quotennews

Nach einer Ausrutscher-Woche bestätigt «Das Sommerhaus der Stars» die ordentliche 2022-Form. So richtig gut, will es dennoch nicht werden.

Ist man damit in Köln jetzt zufrieden? Nachdem sicham letzten Sonntag einen Ausrutscher mit lediglich 1,43 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,1 Prozent geleistet hat, kam das Format mit 1,62 Millionen Zuschauern und 7,1 Prozent bereits am Mittwoch erfolgreich zurück. Gestern kam die Reality-Show auf nochmals verbesserte 1,68 Millionen Zuschauer, wenn auch der Marktanteil wieder auf 6,1 Prozent sank. In Sachen Reichweite ist also ein positiver Trend erkennbar, so richtig begeistern kann die 2022-Staffel bisher jedoch schlichtweg nicht.Ein kurzer Rückblick: 2021 lag die schlechteste Primetime-Reichweite bei 1,69 Millionen Zuschauern. Der schlechteste Wert des Vorjahres wäre somit aktuell beinah ein neuer Bestwert in diesem Jahr. Die bisher beste Quote machte die Auftakt-Folge mit 8,3 Prozent, das wäre auch im Vorjahr ein Bestwert gewesen, jedoch konnte RTL das Niveau in keiner der bisherigen Ausstrahlungen halten. Demnach muss die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen offenkundig überzeugen. Hier ist der Kölner Sender mit den gestrigen 0,73 Millionen Umworbenen auch tatsächlich nahe dem bisherigen Bestwert der Staffel.Zum Auftakt schauten 0,75 Millionen Werberelevante zu, damals kam der Sender an einem Mittwoch auf starke 15,2 Prozent Marktanteil. Gestern waren mit der erreichten Reichweite lediglich, wenn auch starke, 10,7 Prozent drin. Es bleibt also eine gewisse Gratwanderung mit demin diesem Jahr, das Format enttäuscht nicht wirklich, es überzeugt aber auch an nur wenigen Stellen.