Willkommen zurück, «Willkommen bei den Reimanns»

Quotennews

Konny Reimann ist wieder da! So wirklich war er ja nie weg. Nach rund sieben Monaten Pause für «Willkommen bei den Reimanns» ist Kabel Eins mit neuen Folgen zurück.

Da freuen sich Kabel Eins-Zuschauer -ist zurück im Sonntag-Primetime-Programm von Kabel Eins. Inhaltlich ging es nahtlos weiter, zentraler Punkt der Handlung bleibt der gewünschte Riesenpool. Hiermit wurde am 06. Februar die letzte Episode von «Willkommen bei den Reimanns» geschlossen. Damals schauten bereits starke 1,23 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil gefiel mit ordentlichen 3,7 Prozent. Auch die Zielgruppe wusste im Frühjahr zu gefallen, bei der letzten Ausstrahlung kamen 0,53 Millionen Umworbene und ein ebenfalls guter Marktanteil von 6,2 Prozent zusammen.Dennoch musste «Willkommen bei den Reimanns» in die Pause, doch gestern hatte das Warten ein Ende. Vor 1,16 Millionen Zuschauern machteein solides Comeback, der Marktanteil war mit 4,1 Prozent sogar ein neuer Bestwert für 2022. Ein kleines Sorgenkind ist jedoch die Leistung der Zielgruppe, hier kamen trotz starker 5,6 Prozent Anteil am entsprechenden Markt lediglich 0,39 Millionen Umworbene zusammen. Dennoch: Konny Reimann ist erfolgreich zurück!Weniger positiv zeigt sich der zweite Sonntag mit demAm 18. September kamen hier noch 0,77 Millionen Zuschauer sowie 0,34 Millionen Werberelevante zustande, gestern schalteten bei VOX noch 0,74 Millionen und 0,31 Millionen ein. Der gesamte Marktanteil blieb mit 3,2 Prozent konstant bestehen, die Leistung der klassischen Zielgruppe sank von 5,7 auf 5,4 Prozent ab.