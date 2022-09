ntv holt «Schwesta Ewa»-Doku ins Free-TV

TV-News

Ende Oktober wird die sechsteilte Doku-Serie «Rapperin. Häftling. Mutter.» beim Nachrichtensender zu sehen sein.

Vor etwas mehr als einem Jahr ist beim Streamingdienst RTL+ (damals noch TVNow) eine sechsteilige Doku-Serie über die polnische Deutsch-Rapperin Schwesta Ewa veröffentlicht. Nun kommt die Doku-Reiheauch ins Free-TV. Der Nachrichtensender ntv zeigt die sechs Episoden ab Dienstag, den 25. Oktober, ab 22:10 Uhr. Im Mittelpunkt der Reihe steht die wegen 35-facher Körperverletzung, Steuerhinterziehung und Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger verurteilte Straftäterin und ihr Aufstieg in der Musikszene sowie ihre schwierige Jugend, ihre Probleme im fremden Deutschland sowie die turbulenten Jahre im Rotlichtmilieu.In den sechs Folgen, die „intime, teilweise schockierende, aber vor allem sehr persönliche Einblicke“ in ihr Leben geben, wie RTL+ vor der Veröffentlichung versprach, kommen zahlreiche Weggefährten zu Wort, die das gesamte Bild der polarisierenden Musikern zeichnen. Unter anderem werden die Rapper und Produzenten Xatar und SSIO, die Rapperinnen Katja Krasavice, JUJU und Visa Vie sowie ihre Kindheitsfreunde, Ex-Kolleginnen und Prozessbeteiligte wie Polizei und Richter zu hören und sehen sein.Die Doku beginnt kurz nach Schwesta Ewas Entlassung aus der Haft und reist mit ihr an die Orte, die sie geprägt haben. Für die Produktion von «Schwesta Ewa – Rapperin. Häftling. Mutter.» war Film Five GmbH verantwortlich.