Das Werk von der Autorin Fran Ruiz wurde von der Illustratorin Maria Hesse deutlich aufgewertet.

Das Buch "Bowie - Ein illustriertes Leben" ist eine interessante Biografie über David Bowie, einem der größten Musiker des 20. Jahrhunderts. In Deutschland ist das Buch im September 2022 im Hardcore Format (168 Seiten) in einer Übersetzung im Heyne Verlag erschienen.Das Buch ist eine Hommage an den Rockstar. Der Autorin Fran Ruiz und der Illustratorin Maria Hesse gelingt es, die Genialität und Einzigartigkeit des Künstlers einzufangen und lebendig darzustellen. Der Text ist eine lebendige Nacherzählung des Lebens von David Robert Jones, auch bekannt als David Bowie. Der englische Popstar, Songwriter und Schauspieler wurde 1947 geboren und starb 2016 an einer Krebserkrankung. Seine Kunst spiegelt einen Mann wider, der sich selbst als selbstverliebtes Kunstobjekt sah, aber dennoch selbstaufopfernd, kühl ästhetisch, liebenswert und menschlich blieb. Die Autorinnen fügen dem Werk von David Bowie noch ein paar zusätzliche Spritzer Fantasie, Magie sowie Bewunderung und Ehrfurcht hinzu.Illustriert und aufgepeppt mit fiktiven Elementen, liefert das Werk eine wunderbare Reise durch das Leben des genialen Künstlers. Es zeigt viele Fakten über den Menschen und enthält Geschichten über den Aufstieg, Fall und das Comeback des Popstars. Aus der Sicht des Rockstarts gibt das illustrierte Buch in farbenfroher Weise die persönlichen und beruflichen Wendepunkte im Leben des Künstlers wieder. David Bowie ist viel mehr als ein Sänger, der 136 Millionen Platten verkauft hat, viel mehr als ein Künstler, der mit einer Vielzahl von Stilen experimentiert und die Popkultur geprägt hat. Mit seinenSongs wie "Starman" oder "Space Oddity" trotzte er den Regeln der Musik und wurde zu einer Ikone seiner Generation und zum Maßstab für heutige und zukünftige Generationen.Wir sehen, wie David Bowie mit dem Genuss von Kokain zu kämpfen hat und unter der psychischen Erkrankung des Bruders und seinem turbulenten Liebesleben zu leiden hat. Doch während andere Musiker oft dem Rauschgift unterliegen, schafft es Bowie davon los zu kommen und wieder Lebensfreude zu empfinden. Ganz nebenbei erzählt das Buch die Geschichte der englischen Popkultur mit Größen wie Freddie Mercury, Brian Eno und Iggy Pop. Es gelingt den Autorinnen lebendig zu schildern wie der Künstler mit eigenen Schöpfungen wie "The Thin White Duke" oder "Ziggy Stardust" die Grenzen von Popkultur und Gesellschaft sprengt.Wie bei vielen Künstlern, ist auch David Bowies Werk stark mit seiner individuellen Biografie verbunden. Das Buch eindrucksvoll illustrierte schildert das Leben des Künstlers von seiner Kindheit in der Arbeiterklasse in Brixton, England, über seine ersten Erfolge als Rockstar, bis hin zu seiner letzten Aufnahmesession nach seine Krebsdiagnose. Der Superstar starb in New York zwei Tage vor der Veröffentlichung seines letzten Albums "Blackstar".Die Illustrationen sind emotional, kraftvoll, farbenfroh und einprägsam, das Buch ist sehenswert und ein Genuss zu lesen. Dabei ist es eine angenehme Erfahrung, sich Bowies Musik auf seinen Alben anzuhören.